ESCLUSIVA SI Pescara, le ultime sulla panchina dopo le dimissioni di Bucaro

Aggiornamenti importanti forniti da Alfredo Pedullà sulla panchina del Pescara dopo le dimissioni di Bucaro a seguito della sconfitta di Rimini: “Ora il Pescara cerca un nuovo allenatore: nelle ultime ore ha contattato nuovamente Roberto Stellone, sondato già un mese fa, era ed è la prima scelta. Ma Stellone non vuole – almeno per ora – andare per un paio di mesi, quindi bisogna accontentarlo sul contratto. Un mese fa il Pescara aveva valutato anche Venturato come alternativa. Ora, in caso di mancato accordo con Stellone, sullo sfondo ci sono anche Delio Rossi e Camplone“.