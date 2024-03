Djokovic, fan distrutti: la notizia che nessuno si aspettava

La notizia riguardo Novak Djokovic lascia tutti senza parole: i tifosi del serbo sono distrutti, ecco cosa è successo

L’Indian Wells si è concluso in anticipo per Novak Djokovic, eliminato dal nostro Luca Nardi che martedì ha spazzato via il tennista serbo in tre set, regalando un grande scossone al torneo che si sta disputando negli States.

La sconfitta di Djokovic è stata una vera sorpresa e lo stesso Nardi ha faticato a credere di aver battuto quello che è considerato il numero 1 al mondo. Adesso, però, per il tennista serbo è arrivato il momento di resettare tutto dopo questa eliminazione che, assieme a quella subita all’Australian Open, brucia tantissimo ed è una dura batosta per uno come lui abituato a vincere.

Nel corso di questi anni, infatti, abbiamo visto poche volte Djokovic uscire sconfitte e queste due eliminazioni non possono che lasciare sorpresi. Nole vuole ripartire subito e per farlo ha preso un importante decisione che ha lasciato sconvolti i suoi tifosi che non si aspettavano una scelta simile da parte del numero uno al mondo. Il tennista serbo, infatti, ha deciso di non prendere parte al Miami Open, optando per il rientro anticipato dagli USA.

Clamoroso Djokovic: il tennista serbo rinuncia al Miami Open

La sconfitta subita per mano del nostro Luca Nardi brucia ancora tantissimo nella mente di Novak Djokovic che ha preso una decisione clamorosa che ha scioccato i suoi tifosi. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Serbia, il tennista numero uno al mondo non parteciperà al Miami Open che si terrà a fine mese per rientrare in Europa in anticipo e prepararsi per i prossimi impegni.

La doppia sconfitta azzurra pesa come un macigno nella decisione di Djokovic che vuole ritrovare quanto prima la sua forma migliore per potersi riscattare nelle future competizioni. Il tennista serbo non è abituato a perdere e siamo sicuri che quando lo rivedremo in campo sarà dura per tutti affrontarlo.

La rinuncia al Miami Open, però, è una notizia clamorosa che ha spiazzato i tifosi di Nole che non si aspettavano una scelta così drastica da parte del loro idolo. Ad incidere su questa scelta, però, potrebbero essere state anche le condizioni di salute del tennista serbo che sono tutt’oggi avvolte nel mistero e tutti si augurano che possa presto tornare in forma per stupire ancora il mondo con le sue prestazioni da fuoriclasse assoluto quale è.

In un’intervista a Jeffrey Katzenberg su YouTube ha ammesso: “Non gioco più tutti i tornei, punto agli appuntamenti più importanti: Slam e Giochi. Non vedo l’ora di rappresentare la Serbia a Parigi“.