Red Bull nei guai: presentato l’appello, tifosi senza parole

La Scuderia di Milton Keynes mette un attimo da parte il campionato in corso e pensa allo scottante Caso Horner

Se in pista le cose vanno più che bene, tanto che nei primi due Gran Premi stagionali la Red Bull ha conquistato quattro podi (due primi posti di Max Verstappen e due secondi posti di Sergio Perez), dal punto di vista della questione con protagonista Christian Horner, invece, la situazione è in divenire.

I due piloti Red Bull hanno dimostrato di saper pensare soltanto alla propria monoposto e a vincere il massimo possibile, quindi hanno messo da parte i rumors interni portando a termine quelli che sono i loro obiettivi. Ma appare palese che il Caso Horner non faccia piacere a nessuno dei due piloti: avrebbero fatto sicuramente a meno di vivere una situazione mediatica scomoda e che ora si è arricchita di un nuovo particolare da non sottovalutare.

Caso Horner, ex dipendente Red Bull presenta ricorso

Lo stesso Christian Horner, team principal della Scuderia campione del mondo, durante le consuete conferenze stampa prima dei gran premi, aveva mostrato una grande sicurezza e più volte aveva confermato che il caso che porta il suo nome è utile solo per arricchire le pagine dei giornali. Intanto però arrivano novità proprio da quel fronte: l’ex dipendente che sarebbe stata presunta vittima di Horner avrebbe infatti presentato ricorso a seguito della conclusione dell’indagine interna alla Scuderia che ha giudicato il team principal come non colpevole.

Una reazione di puro istinto, insomma. L’ex dipendente della Scuderia, da poco licenziata dal team di Formula 1, non vorrebbe fermarsi proprio ora e dopo aver cambiato legale ha subito fatto ricorso in appello per capovolgere di nuovo questa intricata situazione che di ora in ora si arricchisce di nuovi particolari.

Molto complicato pensare che ai vertici del team di Milton Keynes accettino le richieste della dipendente, ma intanto lei ha dimostrato una certa tenacia ed è pronta a fare di tutto pur di uscire pulita da questa situazione. Mailonline, la versione online del britannico ‘Daily Mail’, aveva ascoltato in esclusiva pochi giorni fa una amica dell’ex dipendente Red Bull. Nell’intervista si legge che da parte sua la delusione per l’assoluzione di Horner è elevata e che non riesce a digerire il fatto di essere stata allontanata dal suo incarico.