Colpo di scena Alonso: l’annuncio è ufficiale

Il pilota spagnolo Fernando Alonso è uno dei più discussi all’interno del Mondiale di Formula Uno. Emerge una rivelazione.

Quando parliamo di Fernando Alonso trattiamo di uno dei più grandi piloti della storia della Formula Uno, uno dei migliori della storia recente. ‘Nando’ ha vinto due Mondiali, ma per alcuni ha vinto anche meno rispetto al valore del suo talento.

Ad oltre 40 anni il pilota spagnolo resta competitivo anche se il Mondiale, in questo inizio di stagione del 2024, non è cominciato benissimo. Un nono ed un quinto posto fino ad ora con la sua Aston Martin. In molti compreso il pilota iberico si aspettavano molto di più e questi risultati non favoriscono certamente il proseguo della Liaison tra Alonso e la storica vettura.

Il 29 luglio compirà 43 anni, ma il pilota non ha intenzione di smettere ed anzi Alonso è uno dei possibili candidati ad affiancare Max Verstappen in Red Bull. Si è parlato anche di Mercedes per il post Hamilton e la verità è che – nonostante l’età che avanza – Alonso è ancora molto richiesto e a fine anno si deciderà molto sul suo futuro. Intanto arrivano nuove importanti dichiarazioni che riguardano anche il suo destino.

Aston Martin, spunta l’annuncio su Fernando Alonso

Il Team Principal dell’Aston Martin Mike Krack ha parlato del futuro della vettura e nello specifico della sua prima guida Fernando Alonso. Tanti i temi discussi, ma l’uomo ha blindato il suo pilota con dichiarazioni piuttosto importanti: “Non è un segreto che voglia essere lui a decidere il suo futuro e non è un segreto che noi vogliamo continuare a lavorare con Fernando“, la chiosa di Krack che ha poi proseguito chiarendo cosa serve per la permanenza.

Krack ha confermato che bisogna dare ad Alonso una macchina competitiva per le prime posizioni e solo cosi il pilota sarà convinto a restare. Anche perchè c’è una folta concorrenza che guarda al forte ed esperto pilota. La posizione di Alonso sarà chiarita nelle prossime settimane e il Team Principal Aston Martin ha continuato: “Cercheremo di trattenerlo, le sue abilità al volante sono indiscusse. Lui spinge la squadra e la motiva, è esemplare dal primo all’ultimo minuto”.

Parole che sanno di dichiarazione d’amore con l’Aston Martin pronta a tutto per confermare il proprio pilota. Molto però – lo ha sottolineato anche Krack – dipenderà dai risultati con Alonso e un po’ tutti che attendono una svolta positiva per i prossimi Gran Premi. Il pilota resta comunque uno dei papabili sia per la Mercedes che per la Red Bull.