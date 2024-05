Genoa, Frendrup: “Che emozione il gol sotto la Nord. Strootman e Badelj maestri”

Intervista a Morten Frendrup, in gol nell’ultimo match del Genoa contro il Cagliari sull’edizione genovese de La Repubblica.

GOL – «È stata un’emozione incredibile fare gol sotto la Nord. Non ho avuto tempo di realizzare. Ho provato solo una gran gioia. Voglio migliorare sempre di più. È molto importante per me. Ma la mia intenzione adesso è compiere il prossimo step per crescere come giocatore».

STAGIONE CONSACRAZIONE – «Penso di sì. Ho avuto bisogno di un po’ di tempo per adattarmi al calcio italiano ma, dopo due anni, sta diventando più facile capire il modo di giocare e com’è la Serie A».

SALVEZZA – «Abbiamo fatto molto, molto bene. Siamo riusciti a raggiungere questo punteggio e questa posizione in classifica, nonostante fossimo una squadra che arrivava dalla Serie B. Adesso però mancano ancora poche partite e vogliamo ottenere più punti possibile. Le gare saranno difficili, contro grandi squadre ma vogliamo vedere quanti punti riusciamo a raggiungere prima della fine della stagione».

GILARDINO – «L’apporto del mister è determinante. Ci dà nozioni tattiche da mettere in campo ma trasmette anche quell’energia nel gruppo, quella rabbia agonistica e quella fame giuste per affrontare le partite dando tutto».

MILAN – «Sarà una partita per noi complicata contro una squadra molto forte, ma se giochiamo come abbiamo fatto fino ad ora ci saranno le possibilità per fare bene. Sappiamo però che non sarà per nulla facile a San Siro».

STROOTMAN-BADELJ – «Non posso fare altro che sottolineare la loro esperienza. È fondamentale avere giocatori del loro carisma. E questa cosa non vale solo per me ma anche per i miei compagni di squadra. Danno sempre molti consigli a tutti».