Lazio, tutto pronto per la rivoluzione Tudor

La Lazio riparte da Igor Tudor, il tecnico croato è stato annunciato ufficialmente dalla società biancoceleste con un post social.

Lazio, Tudor è il nuovo allenatore: il profilo

Dopo l’addio di Sarri e il successo contro il Frosinone guidati da Martusciello i biancocelesti continueranno ora la stagione sotto le indicazioni dell’ex Marsiglia e Verona. Tecnico carismatico Tudor ha fatto fin ora nella sua carriera della difesa a 3 il suo dogma. Si apre quindi la possibilità di un ritorno al passato per la Lazio che potrebbe lasciare lo schieramento a 4 delle ultime stagioni. Fermo dal termine della scorsa annata, da quando ha lasciato il Marsiglia, portato al 3^ posto in Ligue 1. Tudor era probabilmente il miglior tecnico libero su piazza per provare a risollevare una stagione fin ora fallimentare in Serie A come quella della Lazio. L’esordio arriverà contro la Juventus nella sfida casalinga della 30^ giornata. Il modulo sarà probabilmente il 3421, quello utilizzato sia con il Verona che con il Marsiglia. Da non sottovalutare anche il ritorno al vecchio 3-5-2 con Immobile e Castellanos che potrebbero così scendere contemporaneamente in campo per una Lazio che vuole provare a chiudere la stagione in zona Europa.

Il calendario

Un finale di stagione su due fronti quello che dovrà affrontare Igor Tudor. Campionato e Coppa Italia, con la doppia semifinale con la Juventus per provare a portare subito a casa un trofeo. L’esordio sarà poi curiosamente proprio contro i bianconeri nella 30^ di Serie A. Un calendario che fino alla 38^ in campionato vedrà affrontare anche Roma, Genoa, Monza e Inter in trasferta oltre a Salernitana, Verona, Empoli e Sassuolo in casa. Un calendario non impossibile per tentare la rimonta in Serie A e provare a centrare almeno la qualificazione alle prossime coppe Europee.