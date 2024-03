Leclerc lo ha rifatto, tutti sconvolti in casa Ferrari: la notizia spopola sul web

Dopo un buon inizio di stagione in casa Ferrari Charles Leclerc torna protagonista. Il suo gesto non è passato inosservato.

La Ferrari e Charles Leclerc sembrano al momento l’unica reale contendente rispetto il dominio di Max Verstappen e la sua Red Bull. I primi Gran Premi hanno evidenziato ancora un clamoroso dominio della monoposto austriaca, ma il monegasco si è tolto qualche piccola soddisfazione, come il podio e il miglior tempo in corsa, arrivato durante il Gran Premio di Geddah, in Arabia Saudita.

Il legame tra Leclerc e la Ferrari, nonostante le difficoltà dell’ultima stagione, è sempre più consolidato. Il talento monegasco ha legato i suoi colori alla monoposto di Maranello e – in attesa dell’avvento di Lewis Hamilton nel 2025 – sarà l’uomo chiave in questa stagione. E le sue gesta in Arabia nei confronti del giovane Bearman non sono passate inosservate: il pilota ha mostrato carisma e leadership e ha dato consigli al giovane compagno, mostrando tutt’altro che rivalità.

Leclerc e la Ferrari hanno un gran rapporto, il pilota è molto legato alla Ferrari e nelle ultime settimane ha ampliato il suo già grandissimo parco auto con un fantastico modello di Ferrari, la SP3 Daytona. Parliamo di un modello a tiratura limitata, in tutto il globo ce ne sono solo 599 e uno degli acquirenti è l’ex campione di calcio Zlatan Ibrahimovic. Il costo di questa bellissima Ferrari è addirittura di 2.3 milioni di euro.

Ferrari-Leclerc, per il pilota un modello unico

Il modello della vettura di Leclerc è personalizzato, color nero opaco e con sulla fiancata la bandiera del Principato di Monaco (nazione del pilota). Inoltre sulla vettura Charles ha inserito il numero 16, quello con il quale lo vediamo protagonista in Formula Uno. Gli scatti di questa spettacolare vettura hanno fatto in poche ore il giro del web e in tanti invidiano questo modello al pilota della Ferrari.

Il modello si chiama Daytona perchè fa riferimento alla 24 ore di Daytona che si disputa in questo posto dagli anni ’60 e che ha visto negli anni grandi vittorie della Ferrari. Ecco uno degli scatti che ha fatto in poco tempo il giro del web:

Parliamo di una vettura che tocca i 340 chilometri orari e arriva a 100 in soli 2.8 secondi. Una macchina molto tecnologica, ma che allo stesso tempo graficamente è minimalista. Insomma un vero gioiello e Leclerc ha deciso che non poteva farne a meno.