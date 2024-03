Sinner-Alcaraz, il fuorionda che era sfuggito a tutti: tifosi di stucco

Sinner ha perso contro Alcaraz a Indian Wells, ma un fuorionda sta catturando l’attenzione generale: i tifosi sono rimasti di stucco

Il tennis è fatto di personalità, talento e applicazione, un po’ come tutti gli sport, ma quando si arriva a certi livelli e con certi campioni in gioco, sono i dettagli a fare la differenza. È successo anche nel match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che stavolta ha visto perdere il tennista altoatesino per due set ad uno.

Un vero peccato, visto che anche in questo caso l’italiano era partito alla grande, ma poi ha dovuto capitolare di fronte ai tanti errori non forzati compiuti e al ritorno prepotente dello spagnolo, stimolato anche dalla prospettiva di mantenere la seconda posizione nel ranking ATP. La sconfitta potrà aiutare Sinner a migliorare ulteriormente, ma non ha scalfito l’amore che i tifosi e il mondo del tennis provano per lui.

Anche durante una partita difficile e in cui è richiesto il tasso massimo di concentrazione, il numero tre al mondo è stato protagonista di un gesto molto bello e inaspettato, che nel giro di poco ha catturato l’attenzione mediatica. Se ne parla anche a diverse ore di distanza dal termine del match contro Alcaraz.

Sinner fa emozionare i fan: cosa è successo con la raccattapalle

Sappiamo bene che nella notte di Indian Wells, nelle primissime fasi di gara, c’è stata una lunga interruzione dovuta alla pioggia che è caduta sul campo e che ha costretto l’arbitro a fermare l’incontro. Proprio in quel frangente, i tennisti si sono accomodati per un po’ ai fianchi del teatro di battaglia e così tutto lo staff impegnato nella partita.

Ecco, Sinner anziché farsi tenere l’ombrello da qualcuno, ha preferito fare da sé e coprire anche la raccattapalle seduta accanto a lui. Nei video e nei frame tv che circolano sul web, si può notare quanto la ragazza sia felice del suo gesto e sicuramente emozionata nello stare al fianco di un campione di queste proporzioni.

Al gesto fuorionda si sono accompagnati una lunga serie di commenti sui social, tutti di elogi nei confronti del numero tre al mondo. Se non è riuscito a vincere sul campo, di sicuro non si è accontentato del secondo posto in quanto a gentilezza. Perché nei modi, lì sì, non può arretrare.