Ufficiale: ribaltone in classifica ATP, così cambia tutto

Gli ultimi 20 anni del mondo del tennis, di fatto, sono stati contraddistinti dal dominio dei Big three (Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic), ma adesso si ha la forte sensazione che i dominatori di questa disciplina stanno finalmente per cambiare. Considerando il ritiro dello svizzero e le precarie condizioni di Nadal ed anche Murray, infatti, solo Novak Djokovic è rimasto ad un certo livello.

Anche se negli ultimi tornei, di fatto, ci sono stati dei risultati che hanno cambiato la direzione del tennis. Il serbo ha sì vinto l’anno scorso tre slam su quattro , perdendo solo Wimbledon contro il spagnolo Carlos Alcaraz, ma sia quest’ultimo che Jannik Sinner hanno dimostrato di diventare i nuovi cannibali di slam.

Il primo slam del 2024, ovvero gli Australian Open, è stato vinto proprio dal tennista altoatesino, che in semifinale ha eliminato proprio Novak Djokovic. L’ingresso nei grandi di Jannik Sinner e Carlitos Alcaraz, di fatto, sta mutando la classifica ATP. Proprio quest’ultima potrebbe subire ulteriori cambiamenti nelle prossime settimane.

Tennis, Novak Djokovic ha annunciato che non parteciperà al prossimo Miami Open: via libera per Sinner ed Alcaraz

Proprio Novak Djokovic, infatti, ha annunciato che non parteciperà al prossimo Master 1000 statunitense, ovvero il Miami Open. Dopo aver perso al terzo turno dell’Indian Wells dal giovanissimo italiano Luca Nardi, infatti, l’attuale numero uno al mondo ha preso la decisione di non partecipare ad uno dei tornei più importanti di questo momento della stagione tennistica.

Lo stesso tennista serbo, tramite un tweet sul proprio profilo ufficiale di X, ha comunicato la sua assenza da questo Master 1000: “Ciao Miami! Sfortunatamente non ci sarò quest’anno al Miami Open. In questa fase della mia carriera, sto cercando di bilanciare la mia agenda privata con quella professionale. Mi dispiace veramente non poter incontrare alcuni dei migliori fan del mondo. Non vedo l’ora di competere ancora in futuro a Miami”.

Questa decisione di Novak Djokovic, di fatto, apre le porte sia al nostro Jannik Sinner che a Carlos Alcaraz. Questi ultimi due, vista l’assenza del serbo, saranno sicuramente i superfavoriti per la vittoria finale del Miami senza, però, mai dimenticare un tennista di talento a caccia di rivalsa come il russo Daniil Medvedev.