Clamoroso in Padova-Catania: i tifosi ospiti entrano nel recinto di gioco all’intervallo

Episodio grave e clamoroso quello che è accaduto nell’intervallo di Padova-Catania, andata della finale di Coppa Italia di Serie C. I tifosi ospiti stipati nel settore dello Stadio Euganeo a loro dedicato sono riusciti a superare le recinzioni e hanno invaso la pista correndo verso il settore della tribuna occupato da tifosi padovani. Appena arrivati sotto la tribuna, è cominciato il lancio di fumogeni.

Il tutto è rientrato velocemente, in tempo per la ripresa del gioco grazie all’intervento della polizia che ha placato sul nascere degli incidenti che potevano diventare molto più pericolosi. Un altro episodio indecente all’interno di un calcio che ha più pace.

La partita, proprio in questi minuti, sta proseguendo regolarmente con il Padova padrone di casa in vantaggio 2-0 sul Catania.