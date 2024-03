È tutto vero, Verstappen lascia la Red Bull: destinazione shock

Max Verstappen pronto a lasciare la Red Bull nel 2025: le voci si rincorrono nel paddock e c’è un annuncio clamoroso sulla destinazione futura

Il campione olandese, Max Verstappen, sarebbe stanco dell’Hornergate e della deriva intrapresa dalla Red Bull. La chance di vederlo lontano da Milton Keynes già il prossimo anno non è così remota, anzi. Un top team non vede l’ora di abbracciarlo.

Quello che sta accadendo in casa Red Bull scuote la Formula 1. Il famigerato Hornergate non ha ancora espresso il suo ultimo capitolo e dall’iniziale inchiesta interna si è arrivati ad un gioco di potere globale che può cambiare gli equilibri del Circus. Si perché a Milton Keynes si stanno definendo nuovi equilibri, tra l’ala capitanata da Christian Horner e il fronte di Marko e Verstappen. Un tira e molla che potrebbe portare quest’ultimo ad un clamoroso addio, già a partire dalla prossima stagione.

Il pilota campione del mondo ha un contratto sino al 2028 con le “lattine energetiche” e non avrebbe motivo di abbandonare una nave vincente. Qualora però Helmut Marko dovesse essere messo da parte, tutti sanno che sarebbe invogliato a salutare la compagnia. D’altronde alla sua porta non mancano di certo le proposte per il futuro. La pista più concreta resta sempre la Mercedes, con lo stesso Toto Wolff che non ne fa più mistero.

In una recente intervista a ‘OE24′ il team principal della Mercedes ha dichiarato: “Max è il pilota più forte e chi non lo vorrebbe in squadra. Mi sembra logico”.

Formula 1, Toto Wolff sogna l’accoppiata Verstappen-Newey: la Mercedes vuole tornare protagonista

La speranza della Mercedes è quella di centrare una clamorosa accoppiata con Verstappen e Adrian Newey, in tandem a Brackley. Il nuovo regolamento tecnico che arriverà nel 2026 offre un importante rimescolamento di carte e l’opportunità di sovvertire gli equilibri attuali.

Newey potrebbe essere un’altra vittima della rivoluzione voluta da Horner e rappresenterebbe quanto di meglio il mercato possa offrire nel settore tecnico. Non è un caso che anche la Ferrari si sia messa alla finestra nella speranza di convincerlo a sbarcare a Maranello.

Toto Wolff ha però le carte in regola per spingerlo dalla sua parte, magari invogliandolo proprio con la presenza di Verstappen. La chance di riaprire un nuovo ciclo vincente è troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. In questi mesi si decidono gli equilibri del paddock per i prossimi anni.