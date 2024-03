Il mondo del calcio è in lutto per la prematura scomparsa di Joe Barone. Il dirigente della Fiorentina è deceduto all’ospedale San Raffaele di Milano dopo il malore accusato domenica in hotel a Bergamo, qualche ora prima della sfida all’Atalanta.

In questi minuti il feretro di Barone ha lasciato l’ospedale del capoluogo lombardo.