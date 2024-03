Il giorno dopo il pareggio e l’espulsione contro il Genoa, arrivano aggiornamenti sull’infortunio di Vlahovic. Le dichiarazioni del Commissario Tecnico della Serbia Stojkovic non lasciano spazio ad altre interpretazioni. L’attaccante della Juventus rimarrà ai box per una dorsalgia da valutare nei prossimi giorni, niente Nazionale per lui.

Il capocannoniere della Juventus è incappato, nel lunch match dello Stadium, in un’altra giornata negativa… che va di pari passo con gli ultimi due mesi della squadra allenata da Massimiliano Allegri: 7 i punti conquistati in 8 giornate, numeri da zona retrocessione.

Un infortunio quello di Vlahovic che arriva nel miglior e peggior momento della stagione. Miglior perché c’è la sosta per le Nazionali e il serbo è squalificato. Peggior perché la sola vittoria contro il Frosinone in due mesi obbliga la Juve a rialzarsi immediatamente. L’obiettivo rimane quello di consolidare il terzo posto in classifica e provare a conquistare un trofeo, che manca nella bacheca bianconera da 3 stagioni con una doppia semifinale da giocare contro la Lazio.

Un trittico di partite da dimenticare per l’ex Fiorentina. I clamorosi errori sotto porta contro il Napoli, la squalifica contro l’Atalanta e la prestazione sotto tono contro il Genoa, conclusa a pochi minuti dalla fine con un rosso evitabilissimo. Ad Allegri occorre il miglior Vlahovic per chiudere la stagione in maniera dignitosa con la qualificazione in Champions altamente alla portata.