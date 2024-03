Il Milan potrebbe perdere Olivier Giroud la prossima estate: secondo quanto riportato da David Ornstein e Tom Bogert di The Athletic, i Los Angeles FC sarebbero attualmente in trattativa con l’attaccante francese per un potenziale accordo alla scadenza del suo contratto. Per il giocatore, dunque, possibile un’esperienza in MLS dopo l’avventura italiana.