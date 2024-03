Napoli, tutto nelle prossime settimane. Alla ricerca dell’Europa

Continua il periodo altalenante del Napoli: la formazione azzurra, nell’ultima gara di campionato, ha pareggiato 1-1 a San Siro contro l’Inter, in una sfida che ha visto come protagonisti Francesco Acerbi, Juan Jesus e le presunte frasi razziste. Dopo l’eliminazione dagli ottavi di finale di Champions League, contro il Barcellona, la squadra di Francesco Calzona ha un unico e ultimo obiettivo da perseguire in questo ultimo rush di stagione: la qualificazione europea in vista della prossima stagione.

Ultimo obiettivo

La Champions resta complicata, con un Bologna che non vuole fermarsi e Roma e Atalanta che inseguono senza mai cadere. Certo, molto dipenderà dal Ranking e dal quinto posto che potrebbe valere la qualificazione, ma saranno calcoli da fare in un secondo momento. Ora il Napoli devono continuare a ritrovare sé stessi: gli ultimi mesi sono stati complicati per diversi motivi, dalle diverse dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis fino ai problemi di campo, con tanti punti persi per strada e una gestione tecnico-tattica che non sempre è stata all’altezza delle aspettative.

Calzona ha sicuramente i suoi meriti, nonostante una panchina infuocata che sicuramente aveva bisogno di un personaggio del genere: è stato bravo a schivare pressioni e ha lavorato sin dal primo giorno per provare a ridare ai propri calciatori un’identità che ormai era svanita. Ora i risultati si stanno vedendo, il treno per l’Europa è lì a un passo e molto verrà deciso già nelle prossime giornate: servirà l’apporto di tutti, soprattutto dei trascinatori che nella scorsa stagione hanno dominato dall’inizio alla fine della stagione. Il futuro resta molto nebuloso e indeciso, ora però bisognerà pensare a un presente che può valere ancora molto. Calzona ne è consapevole, anche lui si giocherà molto nelle prossime settimane: il suo posto, per il futuro, resta in dubbio. Nel calcio, però, mai dire mai.