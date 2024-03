Federica Pellegrini, messaggio strappalacrime: fan in ansia

Federica Pellegrini ha deciso di confessarlo a tutti: il video postato dalla ‘Divina’ dice tutto sulle sue emozioni

A differenza di altri personaggi mediaticamente esposti tanto quanto lei, Federica Pellegrini ha deciso di vivere la sua condizione di neo mamma in un modo tutto suo. Non è riservatissima, ma dosa nella maniera corretta le apparizioni della piccola Matilde, che tra poco compirà tre mesi. Al di là di foto e video del bebè, ha più volte affrontato, nel corso di queste ultime settimane, il delicato tema della maternità.

Lo ha fatto con estrema sincerità, senza mai dipingere in maniera idilliaca la sua nuova vita. Qualche tempo fa, attraverso delle Instagram Stories, rispondendo alla domanda di un follower aveva rivelato che il suo parto era stato tutt’altro che una passeggiata. Non è mai scesa nei particolari, ma a volte non serve. E non le è servito farlo neanche stavolta, per la verità. Quello che è comparso sul suo profilo social è sufficientemente eloquente e non c’è stato bisogno, quindi, che la Divina aggiungesse alcunché.

Nei giorni scorsi, la campionessa olimpica ha condiviso un reel sulla maternità, nel quale si elencano tutti i problemi ai quali una donna può andare incontro durante la gestazione e nel corso dei primi mesi di vita del bebè. Un elenco lungo e piuttosto dettagliato che fa riferimento al dolore che si prova le prime volte che si allatta il bambino, al tempo che occorre per prendere atto di come la vita, il corpo e le emozioni siano cambiati, alla mancanza di sonno. Ma anche al senso di solitudine che può pervadere le neo mamme, in preda a degli sbalzi ormonali che rendono molto difficile, talvolta, affrontare le piccole sfide quotidiane derivanti dal fatto di avere un figlio.

Federica Pellegrini, confessione a cuore aperto

Il punto non è, comunque, l’elenco in sé, quanto piuttosto quello che, evidentemente, ha suscitato nella Pellegrini. Federica non si è limitata a condividerlo, ma ha anche aggiunto, a margine, una riflessione su quanto letto e successivamente condiviso con i suoi numerosissimi follower.

“Cose che viviamo durante il post-partum e nessun altro potrà mai capire…”, ha commentato la neo mamma in merito ai contenuti della clip. Sono poche parole, ma rendono perfettamente l’idea di cosa volesse sottintendere la Divina. Sembra evidente che questi cambiamenti non siano facili da gestire neppure per lei, che pure è abituata alle grandi sfide, alla pressione e a spingersi oltre i suoi limiti.

Una confessione che nulla toglie, naturalmente, all’amore che prova per Matilde. La piccola ha riempito di gioia la vita della Pellegrini e quella del marito ed ex allenatore Matteo Giunta, convolati a nozze nell’agosto del 2022.