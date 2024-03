Non solo mercato: il Milan aspetta Super Theo

Se ne parla eccome in chiave mercato, ma non potrebbe essere altrimenti. I numeri e le prestazioni di Theo Hernandez giustificano pienamente il clamore mediatico che accompagna il suo periodo di forma, e soprattutto lascia intendere quanto il francese sia a tutti gli effetti indispensabile per il Milan del presente ed anche per quello del futuro. La squalifica che priverà Pioli della sua freccia nella prossima gara di campionato dopo la sosta consentirà al terzino di tirare il fiato dopo gli impegni con la nazionale, ed in vista di un rush finale che vedrà i rossoneri impegnati su due foronti. Da una parte per l’orgoglio di una piazza d’onore in campionato, e dall’altra per la conquista di un trofeo come l’Europa League che potrebbe consentire ai milanesi di salvare la stagione. Dopodichè sarà tempo di pensare al futuro, con il Bayern Monaco sempre molto attento alle evoluzioni della trattativa per il rinnovo di contratto di Theo con il Milan e con la volontà del diretto interessato che dovrà combaciare con una proposta congrua ed in grado di blindarlo a doppia mandata. Per tornare ad alzare un trofeo nell’immediato e per programmare un futuro congiunto ai massimi livelli.