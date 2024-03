Sainz-Alonso, annuncio improvviso: Red Bull cambia tutto

Il mercato dei piloti resta al centro dell’attenzione con la posizione di Carlos Sainz e Fernando Alonso che si fa sempre più interessante

La Red Bull domina in pista ma nel frattempo il mercato piloti non si ferma. Tanti sono i piloti che cambieranno scuderia, i due spagnoli Carlos Sainz e Fernando Alonso sono fra quelli maggiormente in ballo e potrebbero cambiare i destini di un team.

Le scuderie si preparano per il prossimo Gran Premio d’Australia ma guardano con interesse anche a quanto avverrà per il 2025. Dopo il passaggio di Hamilton in Ferrari, il mercato dei piloti si è scatenato con tanti campioni ancora in ballo, partendo dal “silurato” Sainz e arrivando all’esperto Alonso.

I due spagnoli sono tra i driver più discussi, hanno esperienza, grinta e un contratto in scadenza nel 2024. La scelta di andare sul sicuro potrebbe così stuzzicare la Red Bull, non pienamente convinta di Sergio Perez, nonostante le due piazze d’onore già conquistate in questo avvio di stagione: l’ultimo annuncio conferma come possa esserci un ribaltone clamoroso.

La Red Bull cambia, Verstappen avrà un nuovo compagno

La scuderia campione del mondo ha messo in dubbio Perez già da tempo e potrebbe svoltare proprio con uno spagnolo nella prossima stagione: Alonso o Sainz in Red Bull, l’idea fa già discutere. Una ipotesi che rilancia anche l’ex pilota Luis Pérez-Sala ai microfoni di ‘As’, analizzando il rendimento e la carriera dei suoi due connazionali.

La posizione senza dubbio più facile resta quella di Sainz, che già sa di dover cercare un nuovo team ed è da tempo corteggiato sul mercato. Un approdo in Mercedes o nell’Audi nel 2026 era stato già ventilato, quello invece alla Red Bull potrebbe avere quasi il sapore di una rivincita.

Pérez-Sala lancia la volata: “Tra i piloti che saranno disponibili Sainz per me è la migliore opzione possibile per qualsiasi squadra che voglia lottare per il titolo. Sarebbe una buona scommessa per la Mercedes e probabilmente anche per la Red Bull”.

Max Verstappen potrebbe avere un nuovo compagno di squadra come l’attuale ferrarista, ma non decade nemmeno l’opzione di Alonso che, scartando un’opzione Mercedes, potrebbe concludere a sorpresa la carriera con la Red Bull.

Un’altra ipotesi che Pérez-Sala non si sente di escludere: “Fernando è un tipo di pilota che interessa alle grandi squadre, così come Sainz ha possibilità di poter passare in Red Bull. Il mercato si muoverà molto, assisteremo a grandi movimenti sino al GP di Monza, quando tutto sarà più chiaro”.