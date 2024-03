Ultimatum in Formula 1, rischia grosso: addio più vicino

La sentenza è netta: cosi il pilota di Formula 1 verrà sostituito! Tifosi senza parole.

Il Mondiale di Formula 1 è cominciato con alcune certezze che sembra sia difficile possano essere scardinate. Una di queste riguarda la Red Bull: resta ancora oggi la scuderia dominante e che sembra non avere rivali neanche in questa stagione. Il percorso per le rivali per colmare il gap dal team anglo austriaco è ancora molto lungo: la Ferrari e le altre stanno lavorando proprio per riuscire ad avvicinarsi al duo Verstappen-Perez.

Max Verstappen, un’altra delle certezze del circuito, ha conquistato la vittoria nei primi due Gran Premi della stagione: anche in questo caso, manco a dirlo, abbiamo ricominciato dove eravamo rimasti. Leclerc corre, lavora e prova a stare dietro, in attesa di quello che sarà il 2025 con l’arrivo di Hamilton e la costituzione di un team che farebbe tremare chiunque.

Verstappen e Perez, va detto, ad oggi sembra davvero viaggino a delle velocità molto diverse rispetto a quelle degli altri piloti. Tra questi, c’è chi ha avuto un’involuzione talmente netta da far preoccupare e mettere a rischio anche la sua permanenza all’interno della stessa Formula 1.

Formula 1, caos Ricciardo: rischia la sostituzione? Arriva la sentenza

Quello di Daniel Ricciardo è stato un percorso ad oggi molto turbolento. I passaggi tra McLaren e Red Bull hanno messo in evidenza quanto per lui sia stato complicato tenere il passo e rispettare le attese. Si, perché c’era una fetta importante di sostenitori del pilota australiano, convinti che proprio lui potesse/dovesse diventare il nuovo crack del circuito. Ad oggi, però, la situazione è stata sostanzialmente ridimensionata.

Anzi, il rischio per Ricciardo potrebbe essere addirittura quello di vedere la sua esperienza in Formula 1 andare verso un clamoroso epilogo: la sostituzione. Ne ha parlato anche Eddie Jordan, il quale non ha usato mezze misure per mettere in guardia tutti i fan di Daniel.

“Non penso che ci sia una personalità più amata in Formula”, ha detto ai microfoni del Podcast ‘Formula for Success’. “È un ragazzo magico da avere in squadra, ma questo non ti dà il diritto di essere un pilota. Sono solo preoccupato perché credo che la fine dell’era in McLaren sia stata davvero qualcosa che ha lasciato il segno, e non riuscivo a vedere dove avesse perso la testa”, ha ancora detto Jordan, che ha cosi sollevato forti dubbi anche su quella che è la tempra dello stesso Ricciardo.

“Da allora non c’è più stato nulla che mi avrebbe convinto a investire i soldi guadagnati con la sponsorizzazione per tenere Daniel. Quindi forse ha bisogno di un risultato più di chiunque altro e deve trovare la calma, altrimenti verrà sostituito”, l’avvertimento chiarissimo di Jordan.