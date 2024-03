(VIDEO) Fiorentina, oggi la camera ardente per Barone. Le ultime

La Fiorentina e tutto il calcio italiano sono in lutto per la prematura scomparsa di Joe Barone. Il dirigente è scomparso ieri dopo il malore accusato a Bergamo nella giornata di domenica. Gianluca Viscogliosi, da Firenze, ha fornito gli ultimi aggiornamenti su quella che sarà la giornata odierna: “Ad ora zero tifosi. Rocco Commisso è arrivato prestissimo a Firenze e qui al ViolaPark. Ora sta riposando qui nelle foresterie adibite. Ore 9 inizio ingressi per la camera ardente, questa sera dovrebbe arrivare il tifo organizzato. La camera ardente sarà aperta fino alle ore 21”.