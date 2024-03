(VIDEO) Fiorentina, l’omaggio alla camera ardente per Barone

Abbracci e commozione alla camera ardente per Joe Barone. Il dirigente della Fiorentina è scomparso ieri al San Raffaele di Milano dopo il malore accusato domenica a Bergamo. Nelle prime ore della mattinata è arrivato Rocco Commisso, patron del club viola, giunto alla camera ardente, visibilmente commosso. A ruota, poi, tantissime altre persone tra staff e squadra della Viola, dirigenti del club toscano, personalità del mondo dello sport ma anche dello spettacolo: presenti Nicolas Burdisso, poi Carlo Conti e Marco Masini. Tutti a salutare la famiglia di Barone, presenti in prima fila anche i tre figli: Peter, Giuseppe e Salvatore. Per la Roma presenti anche Maurizio Lombardo, Chief Football Operating Officer, Lorenzo Vitali, Responsabile Legale oltre a Daniele De Rossi. Tutti in un unico, commosso abbraccio a quello che è stato un grande dirigente del mondo del calcio.

Commisso abbraccia i presenti

L’arrivo di Burdisso

Carlo Conti e Marco Masini