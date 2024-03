Djokovic si è ritirato per questo: gli mancano tantissimo

Djokovic, adesso è tutto chiaro: ecco perché il numero 1 del mondo ha deciso improvvisamente di ritirarsi.

Ha ragione da vendere, Novak Djokovic, quando dice che si è guadagnato il diritto di scegliere. Di non sentirsi più in obbligo, dopo oltre vent’anni di carriera, di partecipare ad ogni singolo appuntamento del fin troppo fitto calendario Atp.

Da questo momento in poi, dunque, doserà al meglio le sue apparizioni, prediligendo ovviamente gli Slam e gli eventi che potrebbero dargli nuovi stimoli, come ad esempio i prossimi Giochi Olimpici.

Non perché non abbia più voglia di giocare, intendiamoci. Il serbo resta pur sempre il re indiscusso del circuito e la sua decisione dev’essere letta per quella che è. Non si nasconde niente dietro di essa, men che meno la volontà, come si è ipotizzato, di uscire presto di scena.

Molto semplicemente, a questa età e a questo punto del suo straordinario percorso, il tennis non è più la sua sola priorità. Tanto è vero che, al momento di comunicare il suo ritiro dal Miami Open, ha fornito la seguente spiegazione: “Sto cercando di bilanciare la mia vita privata e quella professionale“. Una frase che spiega egregiamente quale sia, ora come ora, il suo desiderio.

Nel caso in cui qualcuno non lo avesse colto, ci ha pensato l’allenatore ed ex tennista Tim Henman a “decifrarla” e ad illustrarne il significato ai sostenitori di Nole, molti dei quali non riescono a farsi una ragione del suo improvviso cambio di programma. Ma se è questa, come dice il britannico, la ragione, allora non resta altro da fare che alzare le mani.

Djokovic, ecco cosa c’è davvero dietro il ritiro da Miami

“Credo che i suoi figli gli manchino tanto quando è lontano – questa l’ipotesi di Henman, che fila e che giustificherebbe in toto, in effetti, la scelta di Djokovic -. Non ne sono sicuro, ma potrebbe essere questo il motivo. Ma potrebbe essere qualsiasi cosa, perché non lo ha specificato“.

“Ne ha parlato in Australia: gli mancano quando è via – ha aggiunto -. È un enorme sacrificio per lui non essere con loro. Vuole sicuramente che lo vedano giocare a tennis, ma allo stesso tempo i momenti trascorsi a casa sono altrettanto importanti per lui. E ha vinto tutto, quindi ha davvero bisogno di vincere un’altra volta il Miami Open? Ha bisogno di giocare quella settimana se non si sente al 100%? No. Sarebbe semplice trovare una scusa, nessuno direbbe nulla. Spero di vederlo di nuovo presto in campo“.

Dopo questo piccolo break, indipendentemente da quale sia il motivo della sua decisione, Nole rientrerà in tempo per il Masters 1000 di Montecarlo. E conoscendolo, cercherà sì di dedicare il giusto tempo ai figli e alla moglie, ma farà di tutto anche per allenarsi in vista della stagione sulla terra e dell’ormai imminente Roland Garros.