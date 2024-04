150 milioni per Verstappen, F1 ribaltata: c’è già la data

Sempre più insistenti giungono indiscrezioni relative al futuro di Max Verstappen. Il pilota olandese è vicino a una svolta clamorosa

Max Verstappen continua a vincere e a dominare la scena nel Circus della Formula 1. Ormai tifosi e appassionati delle quattro ruote hanno fatto l’abitudine a veder tagliare il traguardo per primo al pilota olandese, ma in effetti il tre volte campione del mondo sta compiendo imprese che entreranno di diritto nella storia dell’automobilismo.

Nonostante Super Max e la Red Bull stiano facendo il bello e il cattivo tempo, la loro egemonia potrebbe concludersi a breve. Il team di Milton Keynes rischia seriamente di implodere a causa dell’addio a fine stagione di Adrian Newey, il grande progettista inglese che ha scelto di proseguire altrove la sua carriera. Il suo addio potrebbe dar vita a un micidiale effetto domino che potrebbe coinvolgere anche Verstappen.

Dalla Germania rimbalza da giorni una clamorosa indiscrezione, una voce che darebbe forza alle già ventilate ipotesi di un trasferimento del campione olandese in un’altra scuderia per il 2025. Verstappen è legato alla Red Bull da altri quattro anni di contratto, ma la presenza nel contratto stesso di una determinata clausola di rescissione potrebbe cambiare il destino di entrambi.

Il campione del mondo è infatti autorizzato a lasciare la Red Bull nel caso in cui Helmut Marko decida di cambiare aria. Il super consulente austriaco è la figura chiave dell’entourage del pilota olandese che non fa nulla senza di lui. Ciò significa che se Marko si trasferisse altrove, Verstappen lo seguirebbe senza pensarci troppo.

Verstappen, l’offerta monstre di 150 milioni fa impazzire tutti: come cambia la Formula 1

Quest’eventualità che fino a qualche settimana fa era considerata alla stregua di un film di fantascienza potrebbe diventare presto realtà. Come riportano da qualche giorno i tedeschi di ‘F1-Insider’, la Mercedes avrebbe deciso di rompere gli indugi e nei prossimi giorni dovrebbe formulare una proposta ufficiale a Verstappen in vista del prossimo anno.

Se le cifre fossero confermate si tratterebbe forse dell’offerta più alta mai avanzata nella storia dello sport: la scuderia di Brackley metterebbe sul piatto un ingaggio di 150 milioni di euro per Verstappen e per convincere l’olandese a dire ‘sì’ avrebbe già in mano l’accordo con alcuni tecnici della Red Bull a lui molto legati e non solo: anche Helmut Marko passerebbe armi e bagagli alla Mercedes.

Il fuoriclasse di Hasselt si sentirebbe in qualche modo a casa, in un ambiente a lui familiare e che lo farebbe sentire perfettamente a proprio agio. L’incontro decisivo tra Verstappen e i vertici del team anglo tedesco dovrebbe andare in scena dopo il Gran Premio di Imola.