Due stelle in arrivo, ma anche due casi da risolvere!

Due casi potenziali scuotono la sosta di un’Inter che non avrebbe altrimenti grosse preoccupazioni visto l’indirizzo abbastanza segnato del suo finale di stagione. I nerazzurri incrociano le dita nella speranza che la sosta per le nazionali non porti in dote brutte sorprese dal punto di vista dei problemi fisici e fanno i calcoli per cercare di agguantare il prima possibile la seconda stella per mettere in bacheca il principale obiettivo della stagione. Le questioni aperte riguardano allora il caso Acerbi, che nella giornata di venerdì dovrebbe arrivare ad una svolta definitiva dopo che sia il difensore dell’Inter che Juan Jesus avranno esposto la loro versione dei fatti, e soprattutto quella legata alla continuità del progetto di Steven Zhang. Le ultime voci di corridoio provenienti dagli ambienti dell’alta finanza lasciano intendere come il fondo Oaktree conserverebbe qualche remora rispetto all’ipotesi di un rifinanziamento del debito pregresso. Un’evoluzione che comporterebbe come conseguenza un passaggio di proprietà in attesa di un nuovo acquirente. Soluzione che, in vista degli incassi da record messi in preventivo per la prossima stagione tra Champions e Mondiale per Club, l’attuale proprietà vorrebbe assolutamente evitare. Il tempo intanto passa, e la scadenza di fine maggio si avvicina. Il futuro dell’Inter ad ampio raggio verrà deciso proprio in queste settimane.