Fiorentina, uniti per ripartire nella memoria di Joe

Tutti uniti per commemorare Joe Barone in casa Fiorentina, al Viola Park squadra e società si sono riuniti per provare a ripartire tutti insieme.

Fiorentina, ripartire nella memoria di Joe

Dopo la giornata di ieri, in cui tutti i tifosi hanno potuto rendere omaggio a Joe Barone. Oggi la squadra si è radunata al Viola Park per fare gruppo e ricordare Joe, in vista di questi ultimi mesi. In quest’ottica il presidente Commisso resterà a Firenze per seguire da vicino la squadra e accompagnarla in questo finale di stagione complicato. Commisso quindi non parteciperò al funerale a New York con il presidente che ha scelto di restare a supporto di Vincenzo Italiano.

Testa al Milan e al finale di stagione

Una viola che in Serie A ripartirà dalla sfida del Franchi contro il Milan con Italiano che ritrova Kouamé e Castrovilli a piena disposizione ma che in questi giorni non può contare sui Nazionali Milenkovic, Kayode, Barak, Nico Gonzalez, Beltran e Bonaventura con quest’ultimo che salterà la sfida contro il Milan per squalifica dopo non averla potuta scontare contro la Dea. Una Fiorentina che in questi giorni prima del rientro in campo si proverà a compattare per arrivare al meglio alla ripresa del campionato. Con l’obiettivo di chiudere la stagione alzando un trofeo da dedicare alla memoria di Joe…