Milan, parte il rush finale con un futuro da decifrare

Il campionato questo weekend sarà fermo per dare spazio alle Nazionali, con alcune di esse che si giocheranno l’accesso alla fase finale dei prossimi Europei. Per questo motivo, tutte le squadre saranno ferme e potranno ricaricare le batterie in vista di un finale di stagione che sarà colmo di impegni e con obiettivi che dovranno ancora essere raggiunti: ne sa qualcosa il Milan, impegnato su due fronti e che da qui fino alla fine di maggio può ancora dare una grande sterzata al proprio cammino, con un ciclo – quello di Stefano Pioli – che a giugno potrebbe terminare.

Fase decisiva

La formazione rossonera nell’ultimo periodo ha vissuto diverse fasi altalenanti, tra un gioco espresso a tratti e una personalità che in diverse partite importanti è mancata. Si continua a discutere del futuro di Pioli, con il suo addio che appare sempre più scontato. Ora, però, è tempo di pensare a questi ultimi mesi. Se la qualificazione alla prossima Champions League non è ora in discussione, complice anche una Juventus che ha frenato e che ha lasciato il secondo posto in classifica proprio ai rossoneri, il vero obiettivo è l’Europa League. Dopo aver sconfitto lo Slavia Praga negli ottavi di finale, l’ostacolo ai quarti sarà la Roma di Daniele De Rossi, in un derby italiano che vale tantissimo.

Pioli sembra aver ritrovato lo smalto perduto e lo ha fatto proprio nei mesi decisivi della stagione: Theo Hernandez e Rafa Leao sono tornati ai fasti di un tempo e questa, forse, è la notizia più importante. Christian Pulisic non ha mai reso così bene, una serie di buone notizie che possono solamente aumentare l’ottimismo in quelle che saranno settimane decisive per inquadrare il finale di stagione del Milan, che vuole terminare nel migliore dei modi questo ciclo per poi, in estate, ripartire e diventare nuovamente competitivi per lottare, ancora una volta, per lo scudetto.