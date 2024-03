Bearman-Red Bull, annuncio UFFICIALE: tifosi spiazzati

Oliver Bearman ha stupito tutti con il suo splendido esordio in F1: l’annuncio dalla Red Bull spiazza i tifosi

Tra le note più liete di questa prima parte di stagione per la Ferrari c’è sicuramente l’ottimo esordio di Oliver Bearman. Il 18enne britannico ha preso il posto di Carlos Sainz, colpito da un’appendicite e costretto a un’operazione chirurgica (perfettamente riuscita). Il suo debutto nel Gran Premio d’Arabia Saudita è andato nel migliore dei modi: oltre all’eccellente settimo posto finale Bearman ha dimostrato un temperamento e una determinazione tutt’altro che scontati vista la giovane età.

La prova di Bearman ha esaltato i tanti tifosi ferraristi e ha portato il talento all’attenzione di tutti i team di Formula 1. Sainz, smaltito il problema fisico, tornerà al suo posto, mentre dal prossimo anno ci sarà Lewis Hamilton al volante della Rossa assieme a Charles Leclerc. Quale futuro, quindi, per il pilota 18enne?

In questi giorni si è parlato molto di un possibile approdo di Oliver Bearman in Racing Bulls, la scuderia ex Toro Rosso e Alpha Tauri di proprietà della Red Bull. Nel 2025, infatti, Daniel Ricciardo potrebbe lasciare la Racing Bulls e il sostituto dell’australiano potrebbe essere proprio Bearman, che avrebbe così l’occasione di fare esperienza in un Mondiale.

Bearman alla Red Bull: lo scenario è clamoroso

Tuttavia questa ipotesi viene scartata da Helmut Marko, consulente esterno della scuderia di Milton Keynes. Il manager austriaco ha elogiato la bella prova di Bearman a Gedda, paragonandola a un altro splendido debutto, ovvero quello di Pedro Acosta in MotoGP (giunto nono in Qatar). L’80enne di Graz ha voluto dare un consiglio a Frederic Vasseur, Team Principal della Ferrari: un talento di queste proporzioni va gestito al meglio e l’approdo in Haas per fare esperienza potrebbe essere la soluzione migliore.

Di certo, fa sapere Marko, la Red Bull non crescerà Bearman in Racing Bulls per fare un regalo a Maranello: “Abbiamo avuto un colloquio esplorativo con Oliver, ma a quel punto era già della FDA di sicuro non lo cresceremo noi per la Ferrari in Racing Bulls“.

Marko ha quindi svelato un retroscena che ha completamente spiazzato i tantissimi appassionati di Formula 1. Il celebre manager ha raccontato alla testata austriaca ‘oe24’ che in passato la Red Bull aveva avuto contatti con il gioiello britannico per inserirlo nel programma giovani. La Ferrari Driver Academy ha anticipato il team anglo-austriaco e si è assicurata le prestazioni del pilota inglese.

Infine un passaggio sul Mondiale 2024: la Red Bull e Verstappen sembrano in grado di dominare anche quest’anno, anche se Marko ritiene che la RB20 non farà l’en-plein: “Non scommetterei su 24 vittorie della Red Bull nel 2024, questo è certo”.