Colpo di scena Hamilton-Ferrari: può cambiare tutto

Arriva la novità in Formula 1, dopo la firma di Hamilton cambia tutto: ancora un colpaccio della Ferrari

Lewis Hamilton in Ferrari è una di quelle ‘bombe’ che potenzialmente rischiano di modificare il corso degli eventi in Formula 1. Perché l’importanza del pilota inglese in questo sport è sotto gli occhi di tutti già da un po’.

Sette titoli mondiali conquistati, eguagliato il record di un certo Michael Schumacher. E 103 GP conquistati in carriera, addirittura più di quelli che il tedesco è riuscito a racimolare durante la sua avventura in F1. Dal 2025 i tifosi della Ferrari potranno godersi il talento del 39enne di Stevenage che non sembra in procinto di lasciarsi benissimo con la Mercedes.

Le continue frecciatine di Toto Wolff nei confronti del suo pupillo (“Perdere un ingegnere sarebbe stato molto peggio”) sono ormai all’ordine del giorno ma ad Hamilton non importa. Lewis vuole chiudere la sua ultima stagione in Mercedes – recentemente ha conquistato il secondo posto nella Sprint Race in quel di Shanghai – per poi studiare il rilancio della ‘Rossa’ che un titolo mondiale non lo vede dal 2007 ed in pista c’era Kimi Raikkonen.

Le novità in casa Ferrari sono però anche altre in vista del futuro che, almeno sulla carta, pare più che roseo. Una svolta epocale è ormai già stata ufficializzata visto che Hewlett Packard, colosso del mondo informatico, diventerà title sponsor della Scuderia di Maranello.

Tutto grazie a Hamilton: nuovo colpaccio Ferrari

Un’offerta irrinunciabile da 100 milioni di dollari l’anno per la Ferrari, eguagliando quanto incassa annualmente la Red Bull da Oracle. Ad ogni modo, non è finita qui. Le novità per il Cavallino Rampante potrebbero portare una decisione incredibile proprio grazie alla recente firma di Hamilton.

Sembra infatti che Mastercard sia in procinto di entrare in Formula 1 divenendo da subito uno degli sponsor più importanti. Come anticipato HP è il nuovo title sponsor Ferrari e adesso parallelamente Mastercard potrebbe unirsi alla McLaren con la medesima formula.

Il team dovrebbe chiamarsi McLaren Mercedes Mastercard: una mossa che metterebbe in cima all’attenzione di tutti il gigante dei pagamenti, rispondendo a VISA che si è legata alla VCARB. A riferirlo è ‘F1-news.eu’ che inoltre aggiunte come la Ferrari stessa sia in trattative con Mastercard.

Proprio così, il ruolo del brand sarebbe però diverso: un main sponsor tanto quanto Shell o Puma. Ciò potrebbe accadere anche grazie all’arrivo di Hamilton nel 2025, un incentivo non da poco per la firma tra Ferrari e Mastercard stessa.