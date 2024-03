Clausola Verstappen, arriva l’annuncio: F1 in subbuglio

Dibattito aperto in Formula 1 sulla situazione in casa Red Bull e sul futuro di Verstappen: l’annuncio sulla clausola del campione del mondo

Sta per tornare in pista la Formula Uno, dopo un weekend di sosta. Appuntamento in Australia, per il terzo Gran Premio della stagione. Ancora una volta con la Red Bull grande favorita, ma la situazione tra i campioni del mondo continua a essere piuttosto tesa.

In pista, fin qui, la scuderia anglo-austriaca non ha avuto nessun problema a confermare la propria supremazia totale. Due doppiette in Bahrain e Arabia, senza faticare più di tanto, con Verstappen e Sergio Perez che si sono messi alle spalle tutta la concorrenza e promettono di proseguire su questa strada. La Red Bull, però, come sappiamo, deve interfacciarsi con problemi non da poco.

Il caso che ha coinvolto Christian Horner si è formalmente risolto, per il momento, ma potrebbe avere ulteriori strascichi. Il team principal è rimasto al suo posto, ma ha avuto già pesanti discussioni con Jos Verstappen, padre di Max. E Horner sembra sempre più ai ferri corti anche con il superconsulente Helmut Marko.

Proprio a questa figura sembrerebbe essere vincolato, stando alle indiscrezioni dell’ultimo periodo, il destino di Max Verstappen. Nel cui contratto esisterebbe una clausola per l’addio alla Red Bull, nel caso in cui Marko faccia le valigie. In tal caso, Verstappen sarebbe ritenuto vicino alla Mercedes. Che il binomio vincente di questi anni sia dunque destinato a dissolversi?

Clausola Verstappen, parla il compagno di squadra Sergio Perez

Sull’argomento, è stato interpellato Sergio Perez, compagno di squadra di Verstappen in Red Bull. Il messicano non si è sbilanciato particolarmente nelle sue dichiarazioni, ma di certo non ha nascosto che il tema è piuttosto delicato.

Intervistato da ‘Sky Sports F1’, Perez ha spiegato: “Sulle eventuali clausole presenti nel contratto di Verstappen, bisognerebbe chiedere a lui. Io non ho clausole nel mio contratto, per quanto ne so comunque Verstappen è pienamente dentro al team e impegnato con la massima concentrazione, il resto non spetta a me commentarlo”.

Il messicano, tuttavia, ha ammesso che l’eventuale addio di Verstappen alla Red Bull peserebbe e non poco. “La squadra sta facendo molto bene – ha aggiunto – Per quello che stiamo ottenendo attualmente, per altre squadre raggiungerci comporterebbe un lavoro di diversi anni. Non vedo motivi per cambiare le dinamiche attuali, ma se Max dovesse partire sarebbe un duro colpo“.