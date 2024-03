Colpo di scena in MotoGP: l’annuncio su Valentino Rossi

Una sentenza che ha lasciato tutti senza parole. Colpo di scena ed annuncio che riguarda anche Valentino Rossi

SI è cominciato da dove ci si era fermati: Pecco Bagnaia ha vinto il primo GP del 2024, ponendosi subito davanti a tutti e dando seguito al grande lavoro fatto nel corso della scorsa stagione. Anche a questo giro pare che Ducati sia stata in grado di costruire una moto ben strutturata e che dà modo proprio al campione in carica di potersi divertire alla guida.

In Qatar si è vista una gara di spessore, dove Pecco ha tenuto testa a tutti andando a conquistare un primo posto sudato, partendo in griglia dalla quinta posizione, ma meritato dal pilota italiano. Alle sue spalle ci sono i contendenti, quelli che proveranno a rovinare i piani di Bagnaia della Ducati.

Binder e Martin, su KTM e Pramac, hanno cercato di tenere testa ed alla fine hanno conquistato rispettivamente secondo e terzo posto. Certo, Bagnaia è riuscito a dare uno stacco considerevole agli inseguitori, ma siamo soltanto all’inizio ed in questo senso ci sarà tanto da lottare. Anche perché le due scuderie, va detto, pare abbiano lavorato alacremente per avvicinarsi alla Ducati il più possibile.

Bagniaia come Rossi? La sentenza è arrivata

Protagonista assoluto in Qatar, seguendo la scia di quanto è stato fatto la scorsa stagione, è senza dubbio Bagnaia che ancora una volta ha trovato la via della vittoria con una Ducati prestante. Su di lui ci sono gli occhi di mezzo mondo, e sono tanti i paragoni importanti che si stanno spendendo in queste ore. C’è anche chi, però, sostiene non si stia dando il giusto valore a quello che è un lavoro importante fatto dal pilota italiano.

Mauro Sanchini, commentatore tecnico per ‘Sky Sport’, è intervenuto ai microfoni della rubrica ‘OA Sport Tv’ ed ha parlato proprio di questa situazione, andando a dare una chiave di lettura su quelli che sono stati i commenti su Bagnaia.

“Mi sono permesso di fare un paragone pesante che spero la gente possa capire. Domenica Pecco ha fatto una gara di grandissimo spessore, cosa che non è facile in una MotoGP moderna, mi ha ricordato Valentino Rossi”, ha detto Sanchini in maniera netta e sorprendente.

“Una gara così fatta da Valentino avrebbe avuto un risalto per diversi giorni sui telegiornali, Pecco lo meriterebbe. Ci ha messo la fame, la cattiveria, la precisione. È stato intoccabile per gli altri. Merita una lode impressionante”, ha ancora detto il commentatore.