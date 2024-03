Fiorentina, il nuovo assetto societario: testa anche al Milan

La Fiorentina ha comunicato il nuovo assetto societario. Il Presidente Commisso ha voluto fare chiarezza sul futuro.

Fiorentina, la situazione ora

“Ancora distrutti per quanto accaduto, il nostro impegno per portare avanti quanto fatto da Joe Barone in questi cinque anni sarà ancora maggiore“. Queste alcune delle parole del Presidente Commisso nel comunicato con cui la Fiorentina spiega la nuova gestione sportiva, affidata a Pradé e Burdisso e quella tecnica che verrà gestita da Alessandro Ferrari. Il presidente viola annuncia anche che Lunedì farà ritorno in America per poter dare l’ultimo saluto a Joe augurandosi di poter tornare presto a Firenze per stare vicino alle squadra con la speranza di poter dedicare un risultato a Joe a a tutta Firenze.

Ora testa al Milan

Una Fiorentina che è già tornata a lavorare sul campo in vista dell’ostica sfida contro il Milan in campionato. Una gara che in Serie A ha portato sempre fortuna ad Italiano vincente in 3 occasioni su 3 nei match casalinghi tra Spezia e Fiorentina contro i rossoneri. A differenza delle gare esterne dove ha raccolto 4 sconfitte su 4. Una tradizione alla quale quindi si proveranno ad aggrappare i viola. Che recuperano Kouame e Castrovilli ma dovranno fare a meno dell’ex Bonaventura squalificato. Per una Fiorentina che vuole chiudere nel modo migliore possibile il mese di Marzo in attesa di un Aprile che risulterà decisivo