Marquez distrutto, cala il gelo: è successo davvero

Marc Marquez è al centro di molte discussioni e un annuncio in particolare fa calare il gelo: sono rimasti tutti sorpresi riguardo il fenomeno spagnolo

Marc Marquez sta cercando di adattarsi il più velocemente possibile alla Ducati del Team Gresini e vuole potersi giocare le proprie chance di vittoria del titolo. Con un Bagnaia e un Martin così non sarà però semplice imporsi.

La MotoGP ha vissuto un forte rimescolamento di carte con l’avvento di Marc Marquez alla Ducati. Il campione di Cervera si è calato subito bene nella nuova realtà e sta provando a dare fondo a tutto il suo talento pur di essere con i migliori. Il #93 ha gettato tutte le sue fiche sulla scommessa Gresini, provando a rimettersi in gioco dopo 11 anni con la Honda in classe regina. I test invernali avevano destato qualche preoccupazione di troppo, vista la difficoltà ad adattarsi alla GP23 e ad uno stile che era ancora troppo “tarato” sull’HRC. Invece in Qatar l’otto volte campione iridato ha tirato fuori una doppia prova convincente, con un quarto posto alla domenica e un quinto nella Sprint del sabato.

Fare meglio di così era davvero difficile, specie considerando come Losail non sia uno dei circuiti preferiti dallo spagnolo. Le statistiche sono dalla sua parte, visto che ogni qual volta ha concluso tra le prime 4 posizioni il GP del Qatar ha poi vinto il titolo mondiale. Corsi e ricorsi che possono far sperare i suoi numerosissimi tifosi che sono tornati a vederlo davanti e felice.

MotoGP, Marc Marquez può puntare al titolo: Mauro Sanchini lo mette nella bagarre con Bagnaia e Martin

La concorrenza per Marquez non manca di certo, considerando la forza degli altri ducatisti, a cominciare dal duo del Team Factory. A parlare delle prospettive per il Mondiale 2024 è stato Mauro Sanchini, commentatore tecnico di Sky Sport per la MotoGP e grande conoscitore di piloti. Per lui Bagnaia meriterebbe un maggiore risalto, come avveniva con Valentino Rossi, sia per il modo in cui vince e soprattutto contro chi ottiene questi risultati. Anche Martin sembra essere di un altro pianeta e questo rischia di essere un problema proprio per Marquez.

Sanchini crede che alla fine ci sarà anche il #93 per la bagarre per il titolo: “Non dobbiamo sottovalutarlo e credo che sia in Portogallo che in America sarà davanti”. La spalla di Guido Meda poi aggiunge: “La sua scelta di lasciare la Honda non è stata così bella ma visto che gli anni passano ha fatto bene ad andare in Ducati”.

Insomma una benedizione e anche una piccola tirata d’orecchie per una scelta che ha sorpreso tutti lo scorso inverno. Vedremo almeno se sarà davvero competitivo per il campionato sino al termine.