Moto GP, Portogallo: Bagnaia pronto a bissare il successo di Losail!

Tutto pronto per il secondo appuntamento con la Moto GP di questa stagione. Questa volta è il turno di Portimao: la tappa portoghese, come vedremo nel dettaglio, vede ancora una volta favorito un pilota Ducati.

Dopo l’eccezionale risultato dell’esordio qatariota, la casa di Borgo Panigale ha voglia di ripetersi e affida la maggior parte delle speranze di successo in Francesco “Pecco” Bagnaia. La vittoria a Portimao da parte del pilota torinese pagherebbe 2,25 volte la posta su Planetwin365 e WilliamHill, mentre su Betclic è a 2.

Vale la pena, però, dare un’occhiata anche agli altri piloti che potrebbero infastidire Bagnaia. Per esempio, si può valutare una vittoria di Jorge Martín. Il madrileno ha chiuso al terzo posto la gara di Losail. Ora potrebbe disputare una prova di livello: il suo successo in terra portoghese vale 4,50 volte la posta su Planetwin365, Betclic e WilliamHill.

Altro pilota spagnolo della Ducati, dal quale aspettarsi ottime cose, è Marc Marquez.

Dopo il quarto posto nella gara d’esordio, una sua possibile vittoria a Portimao è quotata a 4,50 secondo Planetwin365 e Betclic, con WilliamHill che la offre a 5.

Molto più improbabile, almeno sulla carta, un’affermazione di Álex Márquez.

Parliamo di 31 volte la posta su Planetwin365 mentre la quota è di 29,00 per WilliamHill e di 30,00 per Betclic.

Chissà che Brad Binder non possa contrastare in maniera concreta ed efficace il dominio Ducati, migliorando il secondo posto della gara in Qatar: il primo posto del pilota KTM è dato a 6,50 su Planetwin365, su Betclic a 7,50 e su WilliamHill a 8.

Nono posto all’esordio, invece, per Pedro Acosta che difficilmente potrà ambire ad un clamoroso gradino più alto del podio: ipotesi che vale 31 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 30 e su WilliamHill 26.

Si sale a quota 51,00 su Planetwin365 un possibile successo di Fabio Quartararo, reduce da un 11esimo posto nella prima uscita stagionale. La stessa eventualità pagherebbe su Betclic 50 volte la posta e su WilliamHill ben 67.