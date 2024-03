Sinner primo in classifica ATP, sciolti tutti i dubbi

Una sconfitta non può pregiudicare né compromettere un cammino straordinario e un futuro luminoso come quello che attende Jannik Sinner

La sconfitta incassata contro Carlos Alcaraz nella semifinale di Indian Wells non ha tolto entusiasmo e determinazione a Jannik Sinner né lo ha privato della fiducia e della consapevolezza nei suoi enormi mezzi, tecnici e atletici. Il giovane campione di San Candido ha infatti dichiarato di sentirsi pronto subito per un’altra sfida.

Il calendario in tal senso sembra fatto su misura per le ambizioni del tennista altoatesino, con il Masters 1000 di Miami attualmente in corso dopo il torneo californiano. Nel grande appuntamento della Florida, Sinner confida di prendersi una pronta rivincita nei confronti del suo giovanissimo rivale spagnolo. Le notizie che arrivano nel frattempo non possono non portare fiducia ed entusiasmo in vista dei prossimi impegni.

In fondo questo 2024 è appena iniziato, la stagione tennistica deve ancora entrare nel vivo con tutti i tornei più importanti e prestigiosi in calendario da qui ai prossimi mesi. E secondo gli esperti di scommesse il nostro giovane campione ha tutte le carte in regola per guadagnare quanto prima il vertice del ranking Atp.

Quella che attende Sinner è un’annata ricca di impegni e soprattutto di grandi eventi, ai quali se ne aggiunge uno molto sentito e atteso da tutti: le Olimpiadi di Parigi. La medaglia d’oro ai giochi non varrà come un successo in un Grande Slam, ma di certo rappresenta un bel biglietto da visita.

Sinner, il primato nel ranking Atp sta arrivando: i tifosi sono senza parole

Tornando ai giorni nostri, a Miami Sinner è la teste di serie numero, grazie al forfait annunciato da Novak Djokovic e punterà senza ombra di dubbio a vincere il torneo dopo la finale persa lo scorso anno contro il russo Daniil Medvedev. Il meglio però secondo gli scommettitori deve ancora venire.

Il giovane fuoriclasse azzurro è infatti destinato conquistare il primo posto nella classifica mondiale entro la fine del 2024: un’opzione questa quotata a 2,50. Poi verranno i grandi eventi come Roland Garros, Wimbledon e a chiudere gli US Open sul cemento di Flushing Meadows.

In tutti e tre i Majors in questione, Jannik Sinner è considerato dalle grandi agenzie di scommesse come il terzo favorito a ridosso di Djokovic ed Alcaraz. Ma il ghiaccio è ormai stato rotto con il trionfo agli Australian Open, l’assillo della vittoria in un torneo dello Slam non c’è più. Il nostro campione potrà affrontare le prossime sfide con la mente sgombra.