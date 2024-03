Amichevoli internazionali, spicca la vittoria della Germania in Francia

Serata di amichevoli internazionali in Europa con tante Nazionali coinvolte, tra cui anche il Brasile. Tante le gare dai risultati anche sorprendenti in vista delle prossime edizioni del Campionato Europeo e della Copa America.

Vittorie importanti in amichevole per Germania e Brasile

Due grandi amichevoli internazionali era in programma questa sera in Europa. A Wembley, il nuovo Brasile di Dorival Junior ha conquistato un successo importante e molto significativo contro l’Inghilterra. In una sfida molto equilibrata tra la Nazionale dei Tre Leoni e la Seleçao, a spuntarla sono stati verdeoro 0-1. A decidere la sfida è stato il primo gol in Nazionale maggiore di Endrick, il 17enne promesso sposo del Real Madrid. Un gol molto importante viste le aspettative sul calciatore del Palmeiras.

Nell’altra sfida di spicco della serata, la Germania ha vinto allo Stade de France contro i padroni di casa della Nazional transalpina. 0-2 il risultato dell’amichevole, decisa da Florian Wirtz e Kai Havertz. Da segnalare anche l’assist di Jamal Musial, al debutto con la maglia numero 10 sulle spalle e l’assist per il primo gol di Toni Kroos al suo ritorno in Nazionale.

Tanti pareggi nelle altre amichevoli internazionali

Nelle altre amichevoli internazionali sono arrivati tanti risultati di pareggio. Nel pomeriggio i Campioni d’Africa della Costa d’Avorio hanno pareggiato 2-2 contro il Benin. Reti inviolate invece tra Belgio e Irlanda e tra Danimarca e Svizzera. In quest’ultima sfida, da segnalare l’infortunio di Yann Sommer al 37º minuto. Sconfitta 0-2, in casa, ad opera dell’Austria per la Nazionale slovacca del tecnico del Napoli Francesco Calzona.

Amichevole molto particolare, invece, a Bilbao. La Nazionale uruguaiana del CT Marcelo Bielsa ha pareggiato 0-0 contro al Rappresentativa dei Paesi Baschi. Da segnalare il gol nella Celeste di Matias Vecino, che lancia già segnali molto positivi al nuovo tecnico della Lazio Igor Tudor.

Italia under 19 vincente

Non si trattava di una delle semplici amichevoli internazionali, ma di una gara di qualificazIone all’Europeo di categoria per l’Italia under 19. La Nazionale di Bernardo Corradi vince 1-2 in Repubblica Ceca con le reti di Lipani del Sassuolo e del talento di Simone Pafundi. Con questa vittoria gli Azzurrini salgono a quota sei punti e fanno bottino pieno dopo la vittoria 3-1 sulla Scozia. Martedì terza ed ultima gara del girone contro la Georgia.