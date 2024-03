Ansia Berrettini, la rivelazione lascia tutti col fiato sospeso

Nell’ultimo torneo Matteo Berrettini è tornato in campo in un Masters 1000. Le ultime indicazioni non sono però positive.

Dopo una lunga attesa Matteo Berrettini è tornato in campo, ma le cose non sono andate come previsto. L’ex numero 6 al mondo – dopo la finale nel Challenger di Phoenix – ha debuttato anche nel circuito maggiore Atp ed è uscito al primo turno contro l’ex numero uno al mondo (ma in netto declino) Andy Murray.

L’azzurro è partito bene vincendo il primo set, ma è poi crollato alla distanza cedendo in tre riprese. Va detto allo stesso tempo che un episodio particolare ha caratterizzato la sfida, una situazione del tutto inaspettata e che ha ‘spaventato’ tutti. Durante la sfida, verso la metà del secondo set, Berrettini ha avuto un leggero mancamento, è quasi svenuto in campo ed è stato costretto a fermarsi. C’è stato l’intervento medico con l’azzurro fermo per qualche minuto, ma dopo Matteo ha proseguito nella sfida.

Attraverso i propri canali social Matteo Berrettini ha fatto chiarezza sulle proprie condizioni e ha svelato cos’è successo durante la sfida con Murray. Con queste parole l’ex finalista di Wimbledon ha in parte tranquillizzato i tifosi ed ha inoltre svelato i suoi piani futuri all’interno del circuito. Dopo i problemi fisici per Matteo è tempo di tornare sulla terra battuta.

Matteo Berrettini, le ultime sul problema fisico

Berrettini, intervenuto su Instagram, ha chiarito tutto: “Ciao ragazzi, faccio un breve video per aggiornarvi sulla mia condizione. Molti di voi hanno visto che in campo nell’ultimo match non sono stato benissimo, sono quasi svenuto in campo”, poi l’azzurro ha proseguito spiegando che anche prima del match non sono stato benissimo, ma non potevo permettermi di non disputare la sfida.

Il problema di Matteo è stato un virus intestinale prima del match, ma Berrettini ha tranquillizzato tutti: “La causa del mio mancamento è stato un virus intestinale, ma fortunatamente ne sono uscito bene. Ho provato a fare il massimo nonostante condizioni non perfette”. L’azzurro ha comunque recuperato posizioni nel ranking, non parteciperà al Challenger di Napoli (in programma tra pochissimo) e ha chiarito i suoi piani futuri:

“Ora torno in Europa, il mio prossimo impegno sarà Marrakech, poi prenderò parte a tutti i tornei su terra battuta e non vedo l’ora. Sono due anni che non gioco su questa superficie, ho giocato diverse partite e non vedo l’ora”.