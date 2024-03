Bufera e denuncia: Hamilton allo scoperto

Lewis Hamilton ha deciso di uscire allo scoperto dopo la bufera che ha portato alla denuncia: il pilota inglese prende posizione

Ancora bufera si è scatenata in casa Formula 1, che sta vivendo un inizio di 2024 movimentato per varie vicissitudini riguardanti i team tra voci di mercato e questioni molto spinose.

Una di queste era sicuramente il caso Horner che ha creato più di qualche grattacapo alla Red Bull che è riuscita ad uscirne, ma neanche il tempo di risolverla che negli ultimi giorni è riemerso un vecchio caso, stavolta riguardante la Mercedes. Lo scorso dicembre, la FIA aveva avviato delle indagini in merito ad un presunto conflitto di interessi tra uno dei team principal ed un membro della FOM.

La Federazione non ha mai rivelato di chi si trattasse, ma è facilmente intuibile che si riferisse al team principal della Mercedes Toto Wolff e a sua moglie Susie che è la managing director della F1 Academy. Le indagini, interrotte dopo soli due giorni, erano state rese pubbliche dalla FIA e la cosa non è andata affatto giù alla moglie di Wolff che ha deciso di denunciare la FIA. Una mossa, questa, sulla quale si è espresso anche il pilota principe della Mercedes, ovvero Lewis Hamilton che ha deciso di uscire allo scoperto

Caso Wolff, arriva l’annuncio di Hamilton: l’inglese esce allo scoperto

A partire dal prossimo anno, Lewis Hamilton sarà il nuovo pilota della Ferrari e correrà al fianco di Leclerc, ma fin quando sarà della Mercedes è pronto a dare tutto per il suo team fino all’ultimo e lo dimostrano anche le sue azioni sia dentro che fuori dalla pista. Alla vigilia del GP d’Australia, infatti, il pilota inglese ha parlato del caso che vede coinvolti il suo team principal Toto Wolff e la moglie Susie, sotto indagine della FIA a dicembre per conflitto di interessi.

La moglie del team principal ha annunciato ad inizio marzo di aver denunciato la FIAper aver avviato questa indagine ed Hamilton è uscito allo scoperto, appoggiando in toto la scelta presa dalla signora Wolff. Il pilota inglese si è detto incredibilmente orgoglioso di Susie, alzandosi anche in piedi per sottolineare l’importanza di questo messaggio.

Hamilton non le ha mandate a dire alla FIA, affermando come in Formula 1 ci sia mancanza di senso di responsabilità e di trasparenza, cosa di cui loro piloti e gli appassionati di questo sport hanno bisogno. In questo senso, il pilota principe della Mercedes ha fatto sapere come la presa di posizione di Susie sarà utile: “Se tutto va bene, la posizione che sta assumendo ora Susie potrà creare un cambiamento e avrà un impatto positivo soprattutto per le donne”.

Hamilton ha infatti sottolineato come la Formula 1 sia uno sport sostanzialmente dominato dagli uomini e dove, se sporgi denuncia, c’è l’alto rischio di essere licenziati “Questa è una narrazione terribile da proiettare nel mondo, soprattutto quando stiamo parlando di inclusività in questo sport” ha infine sentenziato.