Ferrari, addio pesantissimo: firma con la rivale

Addio pesantissimo in casa Ferrari: arriva la firma con la diretta rivale, i tifosi restano senza parole

Dopo la settimana di sosta, nel weekend si è tornati finalmente a correre in Formula 1 ed i piloti sono pronti a scendere in pista in quel di Melbourne nel terzo Gran Premio della stagione.

Un GP dove la Ferrari intende fare meglio rispetto ai primi due dove ha conquistato solo il podio, mentre il solito Max Verstappen ha fatto volare la sua Red Bull, portando a casa punti pesanti. Il team austriaco sta dimostrando ancora una volta di essere il più forte, ma a Maranello non intendono arrendersi così presto e sanno di avere le carte in regola per fare bene nel prossimo GP.

Oltre al presente, però, si pensa anche al futuro ed in questo senso non è arrivata una buona notizia per la Ferrari. Seppur vero che dal 2025 sarà Lewis Hamilton a prendere il posto di Sainz al fianco di Leclerc, la Rossa dovrà anche fare i conti con un addio molto pesante e proprio per mano della Mercedes che non intende lasciare Hamilton in Ferrari e restare a mani vuote.

Ferrari, arriva un altro addio: sarà della Mercedes nel 2025

Al termine di questo campionato mondiale, Carlos Sainz saluterà la Ferrari dopo 4 anni, ma il pilota spagnolo non sarà il solo a lasciare il team di Maranello. Secondo quanto riportato da ‘Autosport’, infatti, in casa rossa ci sarà un altro addio ed è quello di Enrico Sampò, team leader per il simulatore di guida del Cavallino Rampante, che è stato messo sotto contratto dalla Mercedes.

Come la Ferrari, anche il team britannico sta cercando di gettare le basi per costruire un futuro vincente ed il team principal Toto Wolff ha deciso di non badare a spese anche per quanto riguarda il mercato dei tecnici. Oltre a Sampò, ad unirsi alla Mercedes sarà anche Simone Resta che sarà direttore dello sviluppo strategico e lavorerà assieme al direttore tecnico James Allison.

Sampò, invece, sarà il responsabile delle applicazioni software per le prestazioni ed è pronto a dare il suo contributo al suo nuovo team. Un addio pesante per la Ferrari che perde uno dei suoi pezzi più importanti all’interno del proprio staff e dovrà ora essere brava a sostituirlo in maniera degna.

Sia Sampò che Resta non potranno essere operativi in Mercedes prima del 2025, ma quelli di Wolff sono due colpi importanti che confermano la voglia della Mercedes di tornare a competere a grandi livelli nonostante dovrà dire addio al suo pilota principe al termine della stagione.