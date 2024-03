Non ce l’ha fatta, tifosi gelati: lutto tremendo nel mondo del calcio

Un gravissimo lutto ha colpito il mondo del calcio nelle ultime ore, si è spento l’ex atleta: una notizia tremenda per i tifosi

Come un fulmine a ciel sereno arriva una di quelle notizie che mai nessuno vorrebbe mai dare. Nelle ultime ore si è spenta una vera e propria leggenda del calcio meridionale. In particolar modo per una delle squadre più importanti della Puglia come il Bari. All’età di 64 anni si è spento Giovanni Caffaro, ma per tutti era semplicemente ‘Gianni’.

La notizia della sua morte è stata un vero e proprio shock per l’ambiente dei ‘Galletti’ che lo ricordano con moltissimo affetto. Soprattutto per tutto quello che ha dato alla squadra pugliese quando ha militato ed onorato la maglia. Anche il Bari di Luigi De Laurentiis ha voluto ricordare la figura di Caffaro con un comunicato.

Calcio e Bari in lutto, addio al grande portiere Giovanni Caffaro

Un terribile lutto per tutto il calcio barese che perde una figura storica come Giovanni Caffaro. Purtroppo l’ex portiere da tempo stava combattendo contro un brutto male che non gli ha lasciato scampo. Ha cercato di lottare con tutte le sue forze, proprio come faceva ogni domenica in campo a proteggere la sua porta, ma questa volta non c’è stato nulla da fare.

Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che le sue condizioni, specialmente nell’ultimo periodo, fossero peggiorate fino a quando la famiglia non ha comunicato la notizia della morte.

In molti lo ricordano per aver militato, appunto, nel Bari allenato da Enrico Catuzzi. Nativo del capoluogo pugliese, il 29 febbraio del 1960, oltre alla maglia biancorossa ha indossato anche quella del Barletta e del Monopoli.

Dopo aver appeso i guantoni e le scarpette al chiodo non ha abbandonato il mondo del calcio visto che ha intrapreso la carriera di preparatore de portieri della Primavera del Bari prima (quando all’epoca i patron erano la famiglia Matarrese), poi si è dedicato al settore giovanile della squadra.

Tanto è vero che diventò una vera e propria colonna portante della scuola calcio “Green Park“. Come citato in precedenza non si è fatto attendere il messaggio di cordoglio da parte del Bari di De Laurentiis che si unisce al dolore che la famiglia di Caffaro sta provando in questo momento.

“È un giorno triste questo per i colori biancorossi. Dopo aver lottato strenuamente contro un brutto male si è spento quest’oggi Giovanni Caffaro, un figlio della Città di cui ha difeso i pali agli inizi degli Anni ’80 nell’indimenticato ‘Bari dei Baresi’. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze della società“.