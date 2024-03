Tradimento Ferrari-Red Bull: trattativa avanzata

La Ferrari e la Red Bull al centro di una trattativa che potrebbe sconvolgere davvero tutti: c’è un tradimento bello e buono di mezzo

La Ferrari sta cercando di rinforzare il proprio organico dopo la firma di Lewis Hamilton per il 2025. Il lavoro di Frederic Vasseur sta portando i suoi frutti e il prossimo colpo rischia di essere straordinario.

La corsa al titolo mondiale 2024 potrebbe già essere giunta al termine nonostante il campionato sia appena iniziato. La superiorità tecnica della Red Bull nei confronti della concorrenza è talmente evidente che anche qualche passo falso non può scalfirla. Max Verstappen è in piena sintonia con la RB20 e sembra in grado di poter infrangere qualsiasi record. Anche Sergio Perez è decisamente più a suo agio dello scorso anno e questo rende il quadro per gli avversari decisamente più complicato.

La Ferrari dal canto suo sa di avere tra le mani una monoposto comunque competitiva, seconda forza del lotto e con buoni margini di miglioramento. Lo sviluppo nel corso della stagione potrebbe portarla più vicina alla scuderia di Milton Keynes, soprattutto in ottica 2025. Inevitabilmente la firma di Hamilton ha spostato l’attenzione sulla prossima stagione, quando si coronerà il sogno di vedere il pilota più famoso sulla Rossa. L’asso della Mercedes potrebbe non essere però l’unico colpo messo a segno da Frederic Vasseur in questo periodo, visto che in ballo c’è anche un nome grosso della Red Bull.

Ferrari, la trattativa con Adrian Newey è in stato avanzato: la Red Bull rischia di essere “tradita”

Si continua a parlare con insistenza di Adrian Newey alla Ferrari e dopo le voci “italiane” adesso rimbalzano indiscrezioni anche dalla Germania. La ‘Bild’ ha parlato di “trattativa in stato avanzato”, con la seria possibilità che possa arrivare la firma nel giro dei prossimi mesi. L’Hornergate rischia di sconquassare il mondo Red Bull, con Verstappen nel mirino della Mercedes e l’ingegnere britannico sempre più vicino a Maranello.

Nonostante abbia rinnovato il contratto con la scuderia austriaca solo un anno fa, Newey non ha mai nascosto la sua volontà di lavorare per la Ferrari un giorno non troppo lontano. L’opportunità sembrava essere tramontata e invece ecco aprirsi nuovi clamorosi scenari che rimescolerebbero alla grande le carte per il 2025. Considerando il periodo di “gardening leave” da osservare obbligatoriamente, Adrian Newey sarebbe operativo con il Cavallino Rampante per il 2026, l’anno dei nuovi regolamenti, in cui si ripartirà da zero.

Lavorare con Hamilton potrebbe realizzare anche un altro sogno del geniale progettista e magari, perché no, costruire una coppia vincente in Rosso.