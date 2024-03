Formula 1, stavolta è tornato davvero: lo aspettavano tutti

L’ex pilota di Formula 1 torna è pronto a tornare per davvero in pista: lo aspettavano tutti, ecco quando lo vedremo tornare a gareggiare

Importante novità dal mondo dei motori dove ci sarà molto presto il ritorno in pista dell’ex pilota di Formula 1, pronto a tornare a gareggiare e a dimostrare di essere ancora al top dopo un periodo di inattività.

Nel corso degli anni, la Formula 1 ha perso tanti dei suoi protagonisti che hanno reso celebre questo sport ed uno di quelli che più è mancato ai tifosi è stato Sebastian Vettel. Il pilota tedesco si è ritirato dalla Formula 1 al termine del 2022 e da allora non lo si era più visto correre, ma le cose stanno ora per cambiare.

Come annunciato dallo stesso Vettel, per la gioia dei suoi tifosi, il pilota parteciperà ad un test in Spagna alla guida della Porsche 963 Hypercar del team factory Porsche Penske Motorsport. Una notizia accolta con grande entusiasmo da tutti i suoi fan che non vedono l’ora di rivedere Vettel mostrare ancora una volta il suo talento in pista.

Sebastian Vettel torna in pista: c’è l’annuncio ufficiale del tedesco

Quattro titoli di campione del mondo di Formula 1 non si vincono per caso e negli anni passati in pista Sebastian Vettel ha meritato di portare a casa i successi che ha collezionato. Ritiratosi dalla Formula 1 nel 2022, il pilota tedesco proprio non ce l’ha fatta a star lontano dai motori e con un annuncio ufficiale ha reso noto che prenderà parte ad un test in Spagna guidando la Porsche 963 Hypercar.

La notizia ha fatto il giro del mondo dopo essere stata rilanciata anche dagli account ufficiali del WEC e c’è grande attesa nel rivedere Vettel in pista. Il test sul circuito di Aragon è in preparazione alla prossima 24 ore di Le Mans ed è per questo motivo che l’ufficialità data dal pilota tedesco in merito alla sua partecipazione è diventata virale in pochissimo tempo.

Dopo 2 anni di stop, tutti si chiedono se l’ex ferrarista abbia conservato la propria abilità al volante che gli ha consentito di diventare una leggenda in Formula 1, ed il test spagnolo darà subito le prime risposte. Il pilota teutonico si sta preparando in maniera minuziosa in vista di questo test che durerà circa 36 ore e nell’ultima settimana ha lavorato a lungo al simulatore in vista della trasferta spagnola.

Come detto, Vettel guiderà la Porsche 963 Hypercar ed ha fatto sapere di non vedere l’ora di mettersi al volante: “Non vedo l’ora di provare la Porsche 963. Ho già avuto modo di provare la vettura a Weissach. Ho sempre seguito le altre serie di corse e la mia curiosità per gli eventi di durata mi ha spinto a fare un tentativo. Ora sono entusiasta di poter effettuare questo test in Aragon e non vedo l’ora di mettermi al volante” ha dichiarato non riuscendo a contenere il proprio entusiasmo nel tornare in pista.