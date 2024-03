Gyokeres, la macchina da gol che incendierà il mercato estivo

S’ispira a Ibrahimovic. Ha cambiato diverse maglie, ma da un paio di stagioni è diventato un bomber implacabile. Viktor Gyokeres, centravanti svedese dello Sporting Lisbona, è una vera e propria macchina da gol. Segna in tutti i modi: in Portogallo hanno capito sin da subito le fortissime qualità realizzative e il registro dei gol conta già 36 centri in 39 partite, praticamente un gol ogni 89 minuti, ben suddivisi tra campionato, Europa League e coppa nazionale. Gyokeres sta trascinando a suon di reti e prestazioni d’alto rango lo Sporting, che si trova in testa alla classifica del campionato portoghese.

L’esperienza con la maglia del Coventry è stata una molla che l’ha proiettato sull’altare della prolificità. La sua clausola è di 100 milioni, ma in estate potrebbero essere tante le big desiderose di farsi avanti per accaparrarsi le sue prestazioni. Attenzione ai focus della Premier League, e pure il Milan, considerando la presenza di Ibrahimovic nello staff dirigenziale, potrebbe farci più di un pensierino. Ritorno di fiamma? Presto per fare un quadro preciso della situazione, quel che è certo è che il Milan può giocarsi la carta Ibrahimovic. Il bomber svedese ha sempre considerato Zlatan un idolo. E l’altra sera, nel frattempo, si è scambiato la maglia con Leao dopo l’amichevole tra Portogallo e Svezia.