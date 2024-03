Moto GP, a Portimao trionfa Jorge Martin. 2° Bastianini

Jorge Martin trionfa nel secondo appuntamento stagionale in Moto GP, in un Gran Premio del Portogallo dominato dallo spagnolo. Il pilota Ducati Pramac ha condotto dall’inizio alla fine, gestendo la gara senza la minima sbavatura. Al secondo posto un Enea Bastianini partito in pole ma in difficoltà in avvio, riuscendo tuttavia ad approfittare della caduta di Maverick Viñales, scivolato a pochi metri dal traguardo, dopo una grande prestazione.

A Portimao c’è spazio anche per le sorprese, perché sul podio è salito Pedro Acosta, 19enne spagnolo campione del mondo della Moto3 nel 2021 e della Moto2 nel 2023. Al termine del secondo appuntamento del Mondiale, Jorge Martin vola in vetta alla classifica della Moto GP con un distacco di18 punti su Binder e 21 su Bastianini.

“Non ho avuto problemi con la moto, sapevo di cosa potevo essere capace. Sono partito veloce perché volevo andare subito in testa e poi ho gestito bene la gomma posteriore per crearmi quel piccolo distacco che è stato sufficiente per raggiungere la vittoria – ha detto Martin nel post-gara. “Ho martellato dall’inizio alla fine, mi sento competitivo e so che posso farcela”. Poi lo spagnolo analizza un aspetto tecnico della sua gara: “Ogni giro ho spinto sempre di più, ho lavorato sul mio stile perché mi piace avere una moto ferma: ho bisogno di fare dei giri costanti per trovare il ritmo, sennò la gomma si rompe, e la domenica la mia moto lavora molto bene, mentre per la Sprint dovremo lavorare un po’. La leadership iridata: non facile da raggiungere, cercherò di sfruttare queste due settimane di pausa (si riparte il 14 aprile ad Austin) e poi vediamo”