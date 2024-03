Tutto in diretta sulla Rai, Sinner in chiaro per tutti

Jannik Sinner in chiaro sulla Rai, accordo per la trasmissione dei match in chiaro: i fan del tennista azzurro al settimo cielo

Un 2024 iniziato davvero alla grande per Jannik Sinner, che sta confermando una crescita clamorosa e può puntare presto a salire sulla vetta del ranking ATP, lì dove mai nessun italiano è arrivato. Il tennista altoatesino sta entusiasmando tutti con le sue imprese, ormai sulla bocca di tutti.

Se il 22enne aveva finito il 2023 in crescendo, con la prima semifinale Slam a Wimbledon, la prima vittoria in un Masters 1000, la finale delle Atp Finals e il trionfo in Coppa Davis, in questo inizio di stagione è riuscito a spingersi ancora oltre. Con la vittoria degli Australian Open e con la salita alla posizione numero tre del ranking, è ormai entrato nel circuito dei grandissimi. E probabilmente è soltanto l’inizio.

Ci sono tutte le premesse per una annata ancora ricca di tantissime soddisfazioni: la stagione sta entrando nel vivo con appuntamenti attesissimi. Dopo il rientro dal Sunshine Double americano, la stagione sulla terra rossa, con tanti tornei di prestigio per arrivare al Roland Garros, quindi l’avvicinamento a Wimbledon, le Olimpiadi, gli Us Open a fine estate e via dicendo.

Un calendario fitto in cui Sinner vuole essere protagonista puntando a vincere sempre: ormai è l’uomo da battere per tutti. Anche per Alcaraz e Djokovic, suoi principali rivali. E’ naturale che l’attesa dei tifosi per le sue gare cresca sempre di più. E anche per chi non è abbonato a Sky, che per i prossimi anni si è assicurata l’esclusiva di quasi tutti i tornei principali, ora si potrà assistere ai match di Sinner in diretta Rai.

La spunta la Rai: trasmissione in chiaro degli Internazionali d’Italia, il programma

Rai che infatti si è aggiudicata la trasmissione in chiaro degli Internazionali d’Italia a Roma. Strappato l’accordo con Sky per la visione per tutti di alcuni match del torneo del Foro Italico.

Nel dettaglio dell’accordo, undici sfide del tabellone maschile (una al giorno, la più significativa), più la finale del torneo femminile. Negli anni scorsi, la trasmissione in chiaro se la era aggiudicata Mediaset.

Un Masters 1000, quello romano, che potrà essere seguito certamente da una mole impressionante di pubblico. Si prevedono ascolti alle stelle. Nel suo percorso di crescita, Jannik è chiamato a infiammare anche i tifosi di casa. Tradizione finora non positivissima per lui. A Roma, ha raggiunto al massimo i quarti di finale. Ma adesso è il momento di regalarsi altri trionfi pesanti…