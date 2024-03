Allarme Alonso, paura in pista: soccorsi immediati

Il GP d’Australia ha visto il trionfo della Ferrari di Carlos Sainz davanti al compagno di squadra Leclerc. Solo sesto Fernando Alonso

Un colpo di scena inatteso e proprio per questo assai gradito a tutti gli appassionati di Formula 1. Il ritiro di Max Verstappen, costretto a tornare ai box con la sua Red Bull in fiamme per la rottura dei freni, ha spianato la strada alla Ferrari capace di mettere a segno nel Gran Premio d’Australia una straordinaria doppietta.

Ha vinto Carlos Sainz davanti a Charles Leclerc, un risultato che Maranello non festeggiava da due anni abbondanti, dal Gran Premio del Bahrain del 2022. Molto meno entusiasmante si è rivelata la gara di Melbourne per le altre scuderie: un vero e proprio disastro per Red Bull e Mercedes, così così l’Aston Martin.

Fernando Alonso ha chiuso in sesta posizione in pista prima della penalizzazione che lo ha fatto scivolare ottavo: un risultato non particolarmente entusiasmante ma almeno si tratta di punti utili a muovere la classifica nel mondiale. La vettura di quest’anno, almeno nelle prime gare, non riesce a replicare le prestazioni del 2023.

Il pilota di Oviedo l’anno scorso iniziò alla grande centrando una serie di podi consecutivi che lo portarono a ridosso di Verstappen e Perez. Ora l’Aston Martin deve fare i conti con il sensazionale ritorno della Ferrari e la crescita graduale ma significativa della McLaren.

Alonso, che rischio nelle prove libere: coinvolta un’ex campionessa di tennis

Il fine settimana di Melbourne non era iniziato nel migliore dei modi per Fernando Alonso, protagonista in negativo di un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Il tutto si è verificato durante le prime prove libere effettuate durante la giornata di venerdì.

Durante un giro di prova l’ex due volte campione del mondo è finito nella ghiaia con la sua Aston Martin e tentando di tornare subito in pista ha sollevato una vera e propria nuvola di polvere e detriti vari. Ed è qui che si è sfiorata la tragedia: alcuni di questi detriti sono finiti nell’occhio di Jelena Dokic, ex tennista australiana di origini croate presente sul circuito.

La Djokic, che oggi fa la commentatrice sportiva, ha raccontato di conseguenze per fortuna molto lievi: l’ex numero 4 del Ranking WTA ha dovuto soltanto utilizzare un po’ di collirio disinfettante e se l’è cavata con un piccolo graffio che per sua buona sorte non ha danneggiato il bulbo oculare. Tutto è bene quel che finisce bene, ma Fernando Alonso poteva provocare, ovviamente in modo del tutto involontario, un danno inimmaginabile.