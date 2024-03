Brutte notizie per l’Atalanta dal ritiro dell’Olanda: si ferma Teun Koopmeiners. Questo il comunicato degli Orange: “Koopmeiners non andrà a Francoforte con la squadra. Il centrocampista ha accusato un infortunio nella partita contro la Scozia e non recupererà in tempo per la partita contro la Germania. Ti auguriamo un veloce recupero”.