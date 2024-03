Bologna, inizia un mini campionato: venti giorni di fuoco

Terminato anche l’ultimo impegno della Nazionale, nei prossimi giorni tutti i calciatori impegnati con i rispettivi Paesi faranno ritorno nei loro club, per prepararsi a un rush finale di stagione che sarà davvero impegnativo. Tra le squadre che vogliono continuare a sognare c’è sicuramente il Bologna: a nove giornate dal termine del campionato, i felsinei stanno mantenendo con grande merito il quarto posto che varrebbe la qualificazione alla prossima Champions League, senza contare che anche la quinta posizione in classifica potrebbe giocare la principale competizione europea.

Pochi calcoli

Il cammino della formazione di Thiago Motta proseguirà lunedì di pasquetta, quando al Dall’Ara arriverà una Salernitana che ormai ha più di un piede e mezzo in Serie B. Le prossime sfide saranno decisive per il Bologna: prima la gara contro i granata, poi la trasferta di Frosinone per arrivare al match casalingo contro il Monza. Tre gare in cui bisognerà provare a raccogliere il massimo del bottino, per provare ad arrivare al meglio a quello che sarà lo scontro diretto più importante della ragione, la trasferta di Roma contro la formazione di Daniele De Rossi. Passare poi indenni anche dalla sfida dell’Olimpico costituirà un ulteriore vantaggio, perché negli scontri diretti i rossoblù sono in vantaggio sia sui capitolini, sia sull’Atalanta attualmente sesta.

Le ultime sfide impegnative saranno poi a fine campionato, in trasferta a Napoli e in campo contro la Juventus. Motta spera di arrivare alla sfida del Maradona con un vantaggio considerevole: per i rossoblù lunedì inizierà un mini campionato, sfide che possono sembrare facili ma che nascondono sempre qualche insidia. Thiago lo sa e giustamente vuole mantenere la concentrazioni ai massimi livelli, anche perché vincere contro la formazione di Raffaele Palladino metterebbe ulteriore pressione alla dirette concorrenti. Si riparte, dunque, sempre con lo stesso obiettivo: vincere per raggiungere un traguardo significativo che questa squadra merita.