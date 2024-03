Formula 1, Verstappen lascia la Red Bull: ma Alonso è furioso

La Formula 1 sta entrando in una nuova era ed è giusto che un fuoriclasse come Max Verstappen stia valutando ogni possibile opportunità

Il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari nel 2025, da grande e ineguagliabile colpo di mercato nella storia della Formula 1, rischia di perdere a breve questo status acquisito sia a livello mediatico che tecnico. Perché quello che si sta preparando in vista del 2026 è ancora più clamoroso e significativo.

Gli indizi in tal senso non mancano. Anzi, aumentano con il passare dei giorni: è sempre più probabile infatti che Max Verstappen tra due stagioni occupi un abitacolo diverso da quello della Red Bull, nonostante un contratto firmato fino al 2028 e la disarmante superiorità che il team anglo-austriaco può vantare nei confronti della concorrenza.

Tutto però può cambiare in fretta e determinati equilibri che sembravano consolidati possono saltare da un momento all’altro: la rivoluzione dei carburanti che investirà la Formula 1 a partire dal 2026 rappresenta in tal senso una svolta epocale in grado di rimettere in discussione i rapporti di forza tra le scuderie.

Ed è proprio in quest’ottica che si inserisce di prepotenza il colosso dei combustibili di matrice saudita, Saudi Aramco, che secondo quanto riportato dal sito ‘elgoldigital.com’, è intenzionato ad acquisire una scuderia in rampa di lancio come l’Aston Martin e soprattutto il miglior pilota di Formula 1 in circolazione.

Formula 1, dal 2026 sarà rivoluzione: Verstappen è pronto a dire addio alla Red Bull. Ecco dove andrà

Max Verstappen, va detto subito, non ha ancora ricevuto alcuna proposta concreta per sposare il nuovo e ambizioso progetto targato Aramco con l’Aston Martin. Ma è il pilota olandese l’obiettivo numero uno dei colosso di carburanti in vista del 2026. Dunque, il pluricampione del mondo avrebbe quasi due anni di tempo per decidere se accettare o meno.

L’Aramco però è intenzionata a saccheggiare la Red Bull con una massiccia offensiva economica e progettuale: l’altro obiettivo insieme a Super Max è il progettista Adrian Newey che sarà eventualmente chiamato a realizzare una vettura che sia subito in grado di vincere.

In tutto questo cosa farà Fernando Alonso non è ancora dato sapere. Di certo il campione di Oviedo non può essere entusiasta di una prospettiva del genere e forse si sta già guardando intorno in vista delle prossime stagioni.

Per l’ex due volte campione del mondo resta sullo sfondo una possibilità targata Mercedes dove andrebbe a sostituire Lewis Hamilton già nel 2025 ma anche in questo caso di concreto non c’è ancora nulla.