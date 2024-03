La permanenza di Luka Jovic al Milan dipenderà dai prossimi due mesi: l’attaccante serbo ha manifestato a più riprese la volontà di restare in rossonero nonostante il contratto in scadenza a fine stagione con il Diavolo.

Complice l’addio di Giroud, destinazione MLS, il Milan è al lavoro per un nuovo bomber per la prossima stagione: sarà l’investimento più importante del calciomercato estivo di un Diavolo che dovrà decidere se prolungare o meno il contratto di un Jovic che ha dimostrato in alcune occasione di essere un buon vice del numero 9

Il motivo principale di rinnovare il contratto del serbo potrebbe essere principalmente il fatto di non perdere due attaccanti a zero in estate con la dirigenza rossonera che ha già iniziato a programmare il futuro con il grande obiettivo di tornare a vincere lo Scudetto, come dichiarato a più riprese da Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic.

In ogni caso il Milan, prima di pensare al mercato, vuole concentrarsi a questo rush finale di stagione in cui la formazione rossonera vorrebbe portare a casa due obiettivi dopo un inizio di stagione complicato segnato dall’eliminazione in Champions League e Coppa Italia. Stefano Pioli vorrebbe consolidare il secondo posto in campionato che vorrebbe dire accesso automatico alla prossima edizione della Coppa dalle grandi orecchie. Ma soprattutto, riportare un trofeo europeo nella bacheca rossonera: Diavolo impegnato nei quarti di finale di Europa League in un derby italiano ostico contro la Roma di De Rossi.