Preoccupazione Zanardi, le ultime sulle condizioni del campione

Le condizioni di Alex Zanardi continuano a preoccupare migliaia di tifosi in tutta Italia: come sta oggi il campione

Passano i giorni, le settimane, i mesi, ma il pensiero degli appassionati di sport in Italia, il pensiero dei tifosi e dei fan di Alex Zanardi, uno sportivo che ha vissuto tre volte, diventando un esempio concreto di resilienza, corre sempre verso di lui e verso le sue condizioni. A più di tre anni dall’incidente che ha sconvolto nuovamente la sua vita, le notizie che filtrano da chi può stargli accanto sono pochi, e la preoccupazione è sempre viva. Ciò che trapela non alimenta infatti sempre le speranze di una sua pronta guarigione.

Era il giugno del 2020. L’Italia era avvolta nella morsa del Covid, come tutta l’Europa, come il mondo intero. Ci stavamo preparando per affrontare la prima estate fatta di restrizioni, paure, controlli e cancellazioni improvvise, quando una notizia ha sconvolto completamente la nostra esistenza: la notizia dell’incidente in handbike di Alex Zanardi, scontratosi contro un camion sulle colline senesi mentre si stava allenando.

Un nuovo dramma piombato su un campione che nella sua vita ha sofferto molto, ma ha saputo sempre rimettersi in piedi, dopo ogni caduta. Come se un fato avverso lo perseguitasse, ancora una volta Alex ha dovuto lottare per la sua vita, con grande coraggio, con una forza per certi versi sovrumana. E oggi, a più di tre anni e mezzo da quell’infausto giorno, continua a farlo, anche se le sue condizioni sembrano tenere ancora con il fiato sospeso tutti coloro che gli possono stare vicino.

Le ultime notizie su Zanardi: come sta oggi il campione italiano

Alle prese con un recupero lento ma progressivo, con una riabilitazione che ormai dura da tempo e di cui non conosciamo aggiornamenti di alcun genere da anni, Alex in realtà continua a vivere e continua a fare del bene a migliaia di persone in tutta Italia, anche in questi mesi, anche in questi anni, indirettamente.

Lo fa attraverso il suo esempio, lo fa attraverso ciò che ha lasciato nel cuore delle persone che lo hanno conosciuto, e attraverso tutte le iniziative concrete portate avanti da Obiettivo3, la società dedicata alla disabilità nello sport nata proprio da una sua idea.

Per quanto riguarda le sue condizioni di salute però il silenzio è totale. Dal Natale del 2021 a oggi di notizie concrete e reali su di lui, lasciate trapelare dalla moglie Daniela e dai suoi familiari, o anche dai medici che lo stanno sostenendo in questo percorso, non ne è arrivata alcuna.

Le ultime parole riguardanti il suo stato di salute sono quelle di Gianrettore Bertagnoni, primario del reparto di Riabilitazione dell’ospedale San Bortolo, in un’intervista al ‘Giornale di Vicenza’. Era il 2021, e il medico parlò in quel momento di un recupero lento e di un programma di riabilitazione lungo. Sono passati più di due anni. Nessuno avrebbe potuto immaginare che il percorso sarebbe stato davvero così eterno, apparentemente interminabile. Ma la speranza esiste ancora ed è l’unica cosa cui tutti noi possiamo aggrapparci in questi mesi di assordante silenzio.